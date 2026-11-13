Samsun'da Dünya Diyabet Günü'nde kan şekeri yüksek çıkanlar hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da Dünya Diyabet Günü'nde kan şekeri yüksek çıkanlar hastaneye sevk edildi

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Samsun'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı; açlık ve tokluk şekeri yüksek çıkanlar hastaneye yönlendirildi. Dr. Emin Dinççağ, Türkiye'nin diyabet tanı ve tedavisinde ileri ülkelerle rekabet edebilecek seviyede olduğunu söyledi.

Samsun'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Diyabet Derneği işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşları diyabet konusunda bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Açlık ve tokluk kan şekeri yüksek çıkan vatandaşlar, diyabet tanı ve tedavisi için hastaneye yönlendirildi. Etkinlikte diyabet konusunda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Samsun Diyabet Derneği Başkanı ve halk sağlığı ve iç hastalıkları uzmanı??????? Dr. Emin Dinççağ, gazetecilere, Türkiye'nin diyabet hastalığının tanı ve tedavisinde ileri ülkelerle rekabet edebilecek seviyede olduğunu??????? söyledi.

Diyabetin dünyada en çok görülen hastalık olduğuna işaret eden Dinççağ, "Diyabet, dünyada en çok komplikasyon yaratarak yaşam kalitesini bozan, ölümlere neden olan bir hastalıktır. Bugün dünyada 635 milyon insanın diyabetli olduğu bilinmektedir. Aslında en dikkat çekici olan ise gizli şeker hastası diye adlandırılan teşhis koyulmamış diyabetlinin olduğudur. Çok su içen, çok yemek yiyen, çok idrara giden, ailesinde şeker hastalığı olan, kilolu ve hareketsiz yaşamı olanların diyabet yönünden tetkik edilerek tedavi altına alınması önemlidir." dedi.

Vatandaşlara önerilerde bulunan Dinççağ, "İnsanlar yılda bir kere kan tahlili yaptırmalıdır ve sık sık tansiyon ölçtürmelidir. Eğer kilo alıyorsanız, hareketsiz bir yaşantınız varsa, ailenizde diyabetli varsa, diyabet riskiniz artıyor demektir. Günümüzde çocuklarda obezite ve şişmanlık ciddi bir sağlık sorunudur. Gelecekte diyabet ve kalp hastalıklarının artmasını istemiyorsak bu konuda dikkatli olunmalı ve çocuklarımızı sağlıklı beslemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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