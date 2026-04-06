Samsun\'da Klinikler Şehir Hastanesi\'ne Taşındı

Samsun'da bazı klinikler, bugün itibarıyla Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı.

Daha önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde hizmet veren göz hastalıkları, plastik cerrahi, enfeksiyon hastalıkları, algoloji ve dermatoloji klinikleri, Samsun Şehir Hastanesi yerleşkesine taşınarak yeni yerlerinde hizmet vermeye başladı.

Yetkililer, söz konusu branşlarda muayene olmak isteyen vatandaşların randevu alırken yeni yerleşkeyi dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Samsun Şehir Hastanesi'nde hizmet veren klinik sayısının artmasıyla birlikte vatandaşların birçok branşta aynı yerleşke içerisinde sağlık hizmetine daha kolay erişim sağlayacağı kaydedildi. - SAMSUN