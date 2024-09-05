Sağlık

Samsun'da 'Sağlıklı Hayat Şenliği'

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen 'Sağlıklı Hayat Şenliği'nde vatandaşların sağlıklarını koruması için yol haritası belirlenirken, çocuklar da çeşitli aktiviteler ile spora yönlendirildi.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Canik Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Sağlıklı Hayat Şenliği', Canik Belediyesi önünde gerçekleştirildi.

Vatandaşların sağlıklarını korumak ve yol haritası oluşturmalarına yardımcı olmak için düzenlenen etkinlikte sağlık ekipleri tarafından ücretsiz olarak; tansiyon, kan şekeri, boy-kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Stantlarda da meme muayenesi-eğitimi, gebe bilgilendirmesi, akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalıklar, tüberküloz, fiziksel aktivite uygulamaları, SMA hastalığı, bulaşıcı hastalıklar, ilkyardım, bağımlılıkla mücadele ve çevre sağlığı gibi pek çok konuda vatandaşların sorularına cevap verildi.

Uras: "Önceliğimiz insanların sağlığının korunması"

Erken tanı ve teşhisin hayati öneme sahip olduğunu belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "3-9 Eylül Halk Sağlık Haftası etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık anlamında sadece temel görevimiz tedavi etmek değil. Bizim önceliğimiz insanların sağlığının korunması. Yani hastalanmaması veya bir hastalık durumunda teşhisin erken yapılması. Burada birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında farklı etkinliklerimiz var. Stantlarda anne sütünün önemi, bebeklerde, beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor. Aynı zamanda kanser, erken teşhis merkezlerimiz hakkında bilgi veriliyor. Belirli yaş üzerindeki bayanlara meme muayenesinin nasıl yapılacağını veya ne gibi bulgularda hastaneye veya KETEM merkezlerine başvurması gerektiği anlatılıyor. Birçok halk sağlığı hakkında burada bilgilendirme veriliyor. Uyuz hakkında bilgi veren bir standımız var. Kaşıntı durumunda ne yapılması gerekiyor veyahut da korunma yolları ve tedavi sürecinde yapılması gerekenler burada çok daha ayrıntılı ve detaylı bir şekilde anlatılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukların ve yetişkinlerin hareket etmesi, spora yönlendirilmesiyle alakalı farklı etkinliklerimiz var. Bizim temel hedefimiz insanların hastalanmadan sağlığını korumak ve eğer bir hastalık durumu varsa da bunun en kısa zamanda teşhisini koyup tedavisine başlamak" dedi.

Başkan Sandıkçı: "Her alanda toplumu bilinçlendirmek zorundayız"

Vatandaşları bilinçlendirme faaliyetlerine önem verdiklerine belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise "Çok önemli bir faaliyete ev sahipliği yapıyoruz. Stantları gezerken de gördük. Aslında birçok hastalığın tedavisi ve teşhisi çok kolay. Sağlık Bakanlığımızı bu anlamda ciddi pratik yollar geliştirmiş. Saha araştırmalarımız, vatandaşlarımızın bunlarla çok ilgilenmediğini gösteriyor. Aslında birçok hastalığı çok basit tahlillerle, kendisinin bile yapabileceği kontroller ile tespit edebileceğini gördük. Açılan stantlarla vatandaşlarımızın erken tanı ve teşhis konusunda bilinçlendirilmesi herkes için önemli. Her alanda toplumu bilinçlendirmek zorundayız. Biz de tansiyonumuzu ölçtürdük. Tansiyonumuz biraz yüksek çıktı. Tedbirini almak gerekir. Önemli olan teşhisi erken evrede yapabilmek. Onun için de İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli özveride çalışıyor. Bu farkındalığın oluşmasında emeği geçen tüm kurumlara şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Şenlik kapsamında ayrıca çeşitli spor aktivitelerinin yer aldığı programda çocuklar da keyifli vakit geçirdi.

2023 istatistikleri

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede 2023 yılında Samsun'da 56 bin 500 kişiye mamografi çekildiği, bunlardan 650 kişide pozitif bulgu bulunarak bir üst merkeze gönderildiği, ayrıca rahim ağzı kanseri açısından Samsun'da yaklaşık 32 bin kişiye kanser taraması yapıldığı, bu kişilerden de 1. basamak olarak yapılan taramalarda 620 kişide bulgu rastlanarak üst merkeze yönlendirilerek tedavilerinin yapılmasının sağlandığı belirtildi.