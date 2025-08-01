Samsun'da SMA Hastalarına Yeni Tedavi - Son Dakika
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Sağlık

Samsun'da SMA Hastalarına Yeni Tedavi

01.08.2025 14:59
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, erişkin SMA hastalarına ağızdan tedavi yöntemini uygulamaya başladı.

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöromüsküler Polikliniği, Karadeniz Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştirerek erişkin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarına yönelik ağızdan alınabilen yeni tedavi yöntemini uygulamaya başladı. Uzm.Dr. Mehlika Berra Özberk Pamuk, "SMA hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu tedavi, enjeksiyonla uygulanan yöntemlere alternatif olarak geliştirildi" dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöromüsküler Polikliniği, Karadeniz Bölgesi'nde bir ilki başardı. Kentte erişkin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarına yönelik ağızdan alınabilen yeni tedavi yöntemini uygulamaya başlandı. SMA'nın genetik geçişli olduğunu ve bebek ölümlerinin en yaygın nedenlerinden biri olarak görüldüğünü ifade eden Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöromüsküler Polikliniği Uzm.Dr. Mehlika Berra Özberk Pamuk, "SMA hastalığı biliyoruz ki genetik olarak bebek ölümlerinin en sık nedenlerinden biri. 18 yaşında aşmış SMA-2, SMA-3 ve SMA-4 hastalarını biz erişkin nörologtan takip ediyoruz. 2021 yılından beri SMA açısından Sağlık Bakanlığımız destekli ebeveynlik taraması yapılmakta" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİN KİŞİDEN 26'SI TAŞIYICI

Bin kişiden 26'sında SMA taşıyıcılığının mevcut olduğunu belirten Pamuk, "SMA'nın sıklığı 40 kişide bir, 60 kişide bir taşıyıcılık mevcut. Bu da sık bir taşıyıcılık demek. Yani bin kişiden 26'sında SMA taşıyıcılığı mevcut. 2021'den beri yapılan evlilik öncesi ve çocuk öncesi taramalar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Böylelikle SMA hastalığı önemli oranda önlenmiş oluyor. Aynı zamanda taşıyıcı olduğu gösterilen ebeveynlere ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından tüp bebek hizmeti de verilmekte. SMA'da erişkin yaşa gelmiş hastalarımızda Mayıs 2025 yılında Türkiye'ye gelmiş olan ilacımızı uyguladık. Karadeniz bölgesinde ilk kez bizim hastanemizde uygulandı. Bu ilaçları 2 hastamız aldı. Daha önce belinden enjeksiyon yoluyla tedavi almakta olan hastalara daha konforlu bir şekilde ağızdan tedaviyi başlattık. Bu ilaçlar 2021'de Dünya Sağlık Örgütü'nden etkinliği kanıtlanmış bir ilaçtı. Sonrasında bizim ülkemize de geldi ve ülkemizde Sağlık Bakanlığımız tarafından karşılanabilir hale geldi. Hastalarda diğer tedavilerle etkinliği eşit oranda olduğu gösterilmiş. Hayat konforu, kullanılabilirlik ve devam ettirebilirlik açısından daha etkin olduğu da görülmüş" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Samsun'da SMA Hastalarına Yeni Tedavi - Son Dakika

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