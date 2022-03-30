Samsun'da ücretsiz yapılan testte 10 çift SMA yönünden riskli çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da ücretsiz yapılan testte 10 çift SMA yönünden riskli çıktı

30.03.2022 15:41
Samsun'da ücretsiz yapılan testte 10 çift SMA yönünden riskli çıktı

Samsun'da, Sağlık Bakanlığınca yeni evlenecek ya da çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere yönelik uygulanan ücretsiz Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan (SMA) testinde 10 çiftin bu hastalık yönünden riskli olduğu tespit edildi.

Samsun'da, Sağlık Bakanlığınca yeni evlenecek ya da çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlere yönelik uygulanan ücretsiz Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan (SMA) testinde 10 çiftin bu hastalık yönünden riskli olduğu tespit edildi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren kent genelinde aile sağlığı merkezlerine başvuran 1176 çifte SMA testi uygulandı.

Tarama sonucunda yeni evlenecek veya çocuk sahibi olmak isteyen 10 çiftin, SMA hastalığı yönünden riskli olduğu belirlendi.

Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz, Sağlık Bakanlığınca ülke çapında, evlenmek üzere olan ya da evlenmiş ve çocuk sahip olmayı planlayan çiftlere yönelik ücretsiz SMA Tarama Programı başlatıldığını hatırlatarak, bu kapsamda aile hekimlerinin aldığı kan örneklerinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'na gönderildiğini belirtti.

SMA riski tespit edilen 10 çiftin, ileri tetkiklerin yapılması için Genetik Polikliniğine yönlendirildiğini aktaran Öz, yeni evlenen ve bebek sahibi olmak isteyen çiftlere şu çağrıda bulundu:

"Çiftlerimiz ortaya çıkabilecek riski bilip buna göre geleceklerini planlama ve sağlıklı bebek sahibi olabilmek için diğer seçenekleri değerlendirme şansına sahip olacaklar. Bu vesileyle anne baba adaylarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeni bir düğün sezonu daha geliyor. Birçok çiftimiz bu yaz, yeni yuvalar kuracak ve anne baba olma yolunda ilk adımlarını atacaklar. Aile kurma yolunda ilk adımlarını atacak bu çiftlerimizi, doğacak bebeklerini, böyle sinsi bir hastalıktan koruma adına, testlerini düğün öncesi yaptırmak üzere aile hekimliklerimize davet ediyorum."

SMA hastalığı testinin ücretsiz olarak yapılan basit bir test olduğunun altını çizen Öz, SMA nedeniyle bebeklerin yaşadığı büyük sağlık sorunlarının önüne geçme şansının bulunduğunu ve hep birlikte bu şansın iyi değerlendirilmesi ve bebekler için el birliğiyle sağlıklı bir gelecek oluşturulması gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Koltukta oturur halde ölü bulundu Koltukta oturur halde ölü bulundu Medipol Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, hastalara umut oluyor Medipol Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, hastalara umut oluyor

spinal müsküler atrofi, Genetik, Aralık, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Samsun'da ücretsiz yapılan testte 10 çift SMA yönünden riskli çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:48:22. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da ücretsiz yapılan testte 10 çift SMA yönünden riskli çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement