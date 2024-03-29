Samsun Şehir Hastanesi'nin Son Durumu Açıklandı

Sağlık

Genel Müdür Uçan: "Hedefimiz, Samsun Şehir Hastanesi'ni yılsonu gelmeden hizmete açmak"

Bin 127 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nde son durum

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, bin 127 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 95'inin tamamlandığını, hedeflerinin yılsonu gelmeden hastaneyi hizmete açmak olduğunu söyledi.

Samsun Şehir Hastanesi'nin son durumu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlık makamında Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Ersan Aksu, MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan'ın sunumuyla masaya yatırıldı. Yaptığı sunum sonrası hastane inşaatını ziyaret eden Genel Müdür Rıza Uçan, şehrin idarecileri ile yaptığı toplantının ardından çıkan kararları, yüklenici firma yetkililerine aktardı. İnşaatın son durumunu yerinde de inceleyen Uçan, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 95 oranında bir ilerlememiz var"

Hastane inşaatının yüzde 95 oranında tamamlandığını açıklayan Sağlık Bakanlığı Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, "Bugün Samsun'da şehrin idarecileriyle birlikte Samsun Şehir Hastanesi'nin geldiği aşamayı değerlendirdik. Hastanenin 2021 yılında ihalesi yapılmış, pandemi ve olağan dışı piyasa şartlarından dolayı, zemininde zorlu yapıya sahip olması ve patlatmaların çok olması nedeniyle projenin ilerlemesi biraz zaman aldı. Şu aşamada yüzde 95 oranında bir ilerlememiz var. Tamamlamaya doğru gidiyoruz. Yatak katları toparlandı. Mekanik ve teknik anlamda tamamlanıyor. Otopark ve girişlerdeki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz buranın yılın son döneminde hizmete alınmasıdır. Bu süreyi daha da aşağıya çekmek için yoğun bir çalışma olacak. Sadece sağlık yatırımını hizmete almak değil, bulunduğu pozisyon itibariyle karayolları ve enerji altyapılarının tamamlanması noktasında kurumların büyük bir çalışması var" dedi.

"Yatak sayısı bin 127, yoğun bakım odası sayısı da 192"

Samsun Şehir Hastanesi'nin teknik yapısından da bahseden Rıza Uçan, "Hastanenin yatak sayısı bin 127. Otopark olarak 2 bin 44 araçlık kapalı otopark kapasitemiz var fakat burada ciddi bir yoğunluk olacağından ilaveten bir tane daha otopark yapılması talebini değerlendiriyoruz. 40 ameliyathane, 192 yoğun bakım odası, 275 poliklinik odası, bin 20 adet de deprem izolatörü var. Çalışmalar iyi gidiyor. İlaveten bir kreşle ilgili talep var. İbadethane için bir çalışmamız olacak. 1, 2 ve 3. sınıfta okuyan tıp öğrencileri için bir morfoloji bölümüne ilişkin bir alan talebi var. İlerleyen vadede sağlık yatırımına fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi veya ilave bölümlerin eklenebilmesi ihtimaline karşı arazinin mümkün olduğunda genişletilmesi ve mümkün olduğunca verimli kullanılmasıyla ilgili de süreç devam ediyor" diye konuştu.

"Hedefimiz, yılsonu gelmeden burayı toparlayıp, hizmete almak"

Yılsonu gelmeden hastaneyi hizmete almayı hedeflediklerini ifade eden Uçan, şunları da söyledi:

"Son 1 yılda ciddi ve yoğun bir çalışma var. Özellikle karayolu ve altyapı projeleri dikkate alındığında bugünden hizmete başlaması için Haziran ayını deklare etmemiz doğru olmaz. Hedefimiz, bu yıl içerisinde yılsonu gelmeden burayı toparlayıp, hizmete almak. Bugün de yüklenici firmaya gerekli talimatları verdik. Bin 500'e yakın personel çalışıyor. Bayramdan sonra da işler tüm hızıyla devam edecek. İzim ekiplerimiz de çalışmaları yerinde devam ediyor. En kısa zamanda hastaneyi hizmete alacağız."

İncelemelere Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras da katılarak yetkililerden bilgi aldı.

Samsun Şehir Hastanesi

Bin 127 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin bin 20 deprem izolatörü, 2 bin 44 araçlık açık ve kapalı otopark, 40 adet ameliyathane, 192 adet yoğun bakım odası, 31 adet yeni doğan yoğun bakım odası, toplam 275 adet poliklinik odası, acil servis alanında 24 adet oda ve 69 gözlem yatağı, 22 adet (11 iniş, 11 çıkış) yürüyen merdiven, 60 adet asansör, 3 adet emar (MR), 3 adet tomografi, 11 adet röntgen ve 5 adet anjiyosu olacak.