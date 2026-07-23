Sanatla Terapi ile Moral Buluyorlar - Son Dakika
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Sanatla Terapi ile Moral Buluyorlar

Sanatla Terapi ile Moral Buluyorlar
23.07.2026 13:02
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NKÜ Hastanesi'nde kanser tedavisi gören kadınlar, el emeği ürünler yaparak moral buluyor.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi'nde yeniden hayata geçirilen Sanatla Terapi Merkezi'nde, kanser tedavisi gören kadınlar el emeğiyle ürün üretip moral buluyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi iş birliği ile hastanede Meme Polikliniği içerisinde bir süredir pasif halde bulunan Sanatla Terapi Ünitesi yeniden aktif hale getirildi. Aktif hale gelen ünitede tedavi gören hastalar, eğitmenler eşliğinde el emeği ürünler yaparak sosyalleşiyor ve moral buluyorlar. NKÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, uzun zaman önce sanatla terapi merkezi kurduklarını belirterek, "Başhekimimizin desteği ile kanser hastalarının hem bir arada olmak, hem birbirlerinin dertleri, hüzünleri, mutluluklarını birlikte paylaşarak bu enerjiyi güçlü bir şekilde mutluluğa çevirmelerini sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda sanatla terapi birçok hastalıkta kanser, travma sonrası stres, hatta yeme bozuklukları, birtakım nörolojik hastalık gibi bir çok hastalıkta sanatla terapi tedavide kullanılan bir yöntem. Biz sadece tedavi için değil, sosyalleşmeleri, evden dışarı çıkıp birbirleri ile paylaşımda olmaları için uzun bir süredir bunu gerçekleştiriyorduk. Bir süre ara verdik, daha sonra Süleymanpaşa Kent Konseyi tekrar canlandırdılar bizim sanatla terapi ünitemizi. Bir ayı gecik süredir tekrar burada sanatla terapi odamızda kanser hastalarımızla birlikte hem güzel zaman geçiriyoruz hem bir nebzede olsa sorunlarımızı unutmaya çalışıyoruz. Sanatla terapinin dışında ayrıca sporla terapide de çok yakında yoga ya da başka bir çalışmada da bir arada olacağız" dedi.

ÜRÜNLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR, KANSER HASTALARINA BAĞIŞLANACAK

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin, merkezi kadın girişimcilerin desteğiyle yeniden aktif hale getirdiklerini söyledi. Çetin, "Burada eğitmenimiz hastalara ürün yapımlarını öğretiyor. Haftanın belirli günlerinde buraya gelen hastalar belirli saatlerde eğitmenlerimizle birlikte ortaya ürünler çıkartıyorlar. Bu ürünler bir sergi olarak açılacak, Bizim Altınova Millet Bahçesi'nde kadın girişimcilerimiz için oluşturduğumuz üretici kadınlar pazarında bu ürünleri satarak kanser hastalarının tedavisi için bağışta bulunacağız" diye konuştu.

'MORAL MOTİVASYON OLARAK ÇOK İYİ GELİYOR'

Hastanede 1,5 yıldır meme kanseri tedavisi gören Çağla Keskin Çamlı (35), merkezde çok güzel vakit geçirdiklerini anlattı. Çamlı, "Burası moral motivasyon olarak bize çok iyi geliyor. Çünkü bu süreç çok zorlu ve çok yorucu. Bu yolda yalnız olmadığımız için kendimizi hem çok mutlu hem de şanslı hissediyoruz. 1,5 yıl bu hastalıkla mücadele ettim. Geçen sene temmuz ayında atlattım ve şu anda kontrollerime devam ediyorum. Her şeyin çok güzel olacağına dair inancımı hiçbir zaman kaybetmedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kanser Tedavisi, Sağlık, Sanat, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sanatla Terapi ile Moral Buluyorlar - Son Dakika

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