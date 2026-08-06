Şanlıurfa'da Ambulansda Doğum - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ambulansda Doğum

Şanlıurfa\'da Ambulansda Doğum
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Samera Aslan, ambulansla hastaneye giderken doğum yaptı; 7. çocuğuna 'Aslan' adı verildi.

ŞANLIURFA'da evde doğum sancısı başlayan Samera Aslan (43), hastaneye götürülürken ambulansta doğum yaptı. Samera Aslan'ın erkek olarak dünyaya gelen 7'nci çocuğuna, 'Aslan' adı verildi.

Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan Samera Aslan için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı ekipler, Eraslan'ı hastaneye götürdüğü sırada doğum başladı. Paramedik Salih Kartal ve Paramedik Gülan Akın'ın başarılı müdahalesiyle Samera Aslan'ın 7'nci çocuğu olan erkek bebek dünyaya geldi. Sema Eraslan ile 'Aslan' adını verdiği bebeği, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PERSONELİ TEBRİK ETTİ

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, görev alan sağlık personelini tebrik ederek, 112 Acil Sağlık ekiplerinin her koşulda vatandaşların yanında olduğunu belirtti. Berk, "Ekiplerimiz yalnızca acil sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor, hayatın en özel ve en kritik anlarında da büyük bir özveriyle görev yapıyor. Başarılı müdahaleleri dolayısıyla görevli personelimizi kutluyor, anne ve bebeğimize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Olaylar, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da Ambulansda Doğum - Son Dakika

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