Şanlıurfa'da Dev Beyin Tümörü Başarıyla Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Dev Beyin Tümörü Başarıyla Alındı

Şanlıurfa\'da Dev Beyin Tümörü Başarıyla Alındı
04.06.2026 15:53
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Hastanın kafasında 8 cm'lik tümör, kapalı yöntemle başarıyla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi.

Şanlıurfa'da bir hastanın kafasında bulunan 8 santimetrelik dev beyin tümörü kapalı yöntemle alındı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Oğuz Akçakülü ve Op. Dr. Ecem Cemre Ceylancinli'nin da yer aldığı ekip, zorlu bir ameliyata daha imza attı. Daha önce il dışındaki merkezlerde kraniofaringioma tanısıyla ameliyat edilen hasta, son dönemde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alındı.

8 santimetre boyutuna ulaşan dev kistik kitle tespit edildi

Beyin tabanında, şah damarı, görme sinirleri ve hormon merkezine çok yakın bir bölgede yerleşen kraniofaringioma, iyi huylu olmasına rağmen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hastanın başvuru sürecinde artan baş ağrısı, görme problemleri ve bilinç bulanıklığı şikayetleri dikkat çekti. Yapılan tetkikler sonucunda kafa tabanında yaklaşık 8 santimetre boyutuna ulaşan dev kistik kitle tespit edildi. Kitlenin büyüklüğü nedeniyle görme sinirleri ve çevresindeki hayati yapılarda ciddi bası oluştuğu belirlendi. Hastanın klinik ve radyolojik değerlendirmeleri sonrası konsey kararıyla cerrahi müdahale planlandı.

Ameliyat, damar ve sinir yapılarına zarar verilmeden başarıyla tamamlandı

Gerçekleştirilen ameliyatta, kafatasında herhangi bir kesi yapılmadan, burun yoluyla endoskopik yöntem kullanıldı. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve özel mikrocerrahi aletler yardımıyla gerçekleştirilen operasyon, çevredeki kritik damar ve sinir yapılarına zarar verilmeden başarıyla tamamlandı. Ameliyat sonrası hastanın klinik durumunda belirgin iyileşme gözlemlenirken, takip ve tedavi sürecinin planlı şekilde devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, bu tür özellikli ameliyatların deneyimli ekip, ileri teknoloji ve multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini vurguladı. Tedavi sürecinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, hastaya sağlıklı bir yaşam temennisinde bulunuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da Dev Beyin Tümörü Başarıyla Alındı - Son Dakika

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