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Şanlıurfa'da esnaf ambulans anonsuyla aşıya davet edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da esnaf ambulans anonsuyla aşıya davet edildi

16.02.2022 13:07

Şanlıurfa'da esnaf ambulans anonsuyla aşıya davet edildi19) ile mücadele kapsamında ambulansla sanayi esnafına aşı anonsu yapıldı.

Şanlıurfa'da esnaf ambulans anonsuyla aşıya davet edildi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ambulansla sanayi esnafına aşı anonsu yapıldı.

Şanlıurfa'da korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kent merkezi ve ilçelerdeki hastaneler dışında AVM, Evren Sanayi Sitesi, Balıklıgöl platosu ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplama merkezindeki mobil Aşı ekipleri aşılama çalışmalarına devam etmektedir. Hastanelerde sabit ve mobil aşı ünitelerine başvuran vatandaşlarımız, anında aşılarını olabiliyorlar. Aşı konusunda kesinlikle şüpheye ve tereddüde yer verilmemektedir. Aşılama kapsamında Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri İlimiz Evren Sanayi sitesinde bulunan sanayi esnafının yerinde Aşı uygulamasını yapıyor. Sanayi Esnafının İşlerinden ayrılmadan çalıştıkları yerlerde eksik aşıları ve hatırlatma dozu aşılarını Ambulans ile anons edilerek Aşı olmaya davet edilerek aşıları yapılıyor.

Aşılama ekiplerinin başında bulunan Dr. Fatih Melih Demir, "Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü adına aşı noktalarımız haricinde bugün gezici ekiplerimiz vasıtasıyla "evren sanayi" sitesinde hatırlatma dozlarını, eksik dozları olan vatandaşlarımızı aşıya davet ettik. Anons yaparak ilerleyerek aşılama çalışmalarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza Salgın ve yasaklardan kurtulmamız için Aşı olmalarını önerdik. Tüm halkımızı Aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da esnaf ambulans anonsuyla aşıya davet edildi
Şanlıurfa'da esnaf ambulans anonsuyla aşıya davet edildi
Şanlıurfa'da esnaf ambulans anonsuyla aşıya davet edildi

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Şanlıurfa, Ambulans, Esnaf, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da esnaf ambulans anonsuyla aşıya davet edildi - Son Dakika


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