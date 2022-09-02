Şanlıurfa'da market denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da market denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi

02.09.2022 17:11

Şanlıurfa'da market denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, kasap ve fırınlarda hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim yaptı.

Şanlıurfa'da market denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi

ŞANLIURFA - Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, kasap ve fırınlarda hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat etiketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapan zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Karaköprü, Zabıta, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da market denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi - Son Dakika

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