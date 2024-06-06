Sağlık

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Y.K. isimli şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada ise 1 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, uzun namlulu silaha ait 12 adet şarjör, tabancalara ait 8 adet şarjör, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet tamburalı şarjör,

402 adet mermi, 3 adet tüfek kabzası, 1 adet uzun namlulu silaha ait çatal ayak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.