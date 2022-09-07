Şanlıurfa'da "1. Ulusal Ebelik Sempozyumu" düzenlendi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce "1. Ulusal Ebelik Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre İstanbul Medipol Üniversite Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen sempozyumda ebelik mesleğiyle ilgili bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, sempozyumda yaptığı konuşmada, ebeler sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Ebelik mesleği toplumsal saygınlığı olan bir meslek olduğunu ifade eden Gülüm, "Yeryüzündeki ilk doğumun Göbeklitepe'de olduğunu düşünürsek ilk ebelerimizin de bu coğrafyada bulunmuş olma ihtimalleri yüksektir. Ebelik mesleğinin toplumsal saygınlığı olan, tarihi ve işlevselliği yönünde dünyanın en eski ve ilk bütüncül mesleklerinden biri. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için var olan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır." diye konuştu.

Medipol Üniversite Hastanesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Ögr. Üyesi Asiye Kocatürk, bu tür sempozyumların artarak devamı için ellerinden gelen her türlü teknik desteği, altyapı desteğini sunacaklarını ifade ettik.

Sempozyuma Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ögr. Üyesi Ahmet Kaya, kadın doğum çalışanları, ebeler, stajyer öğrenciler katıldı.