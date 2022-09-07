Şanlıurfa'da "1. Ulusal Ebelik Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da "1. Ulusal Ebelik Sempozyumu" düzenlendi

07.09.2022 10:20
Şanlıurfa'da "1. Ulusal Ebelik Sempozyumu" düzenlendi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce "1. Ulusal Ebelik Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce "1. Ulusal Ebelik Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre İstanbul Medipol Üniversite Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen sempozyumda ebelik mesleğiyle ilgili bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, sempozyumda yaptığı konuşmada, ebeler sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Ebelik mesleği toplumsal saygınlığı olan bir meslek olduğunu ifade eden Gülüm, "Yeryüzündeki ilk doğumun Göbeklitepe'de olduğunu düşünürsek ilk ebelerimizin de bu coğrafyada bulunmuş olma ihtimalleri yüksektir. Ebelik mesleğinin toplumsal saygınlığı olan, tarihi ve işlevselliği yönünde dünyanın en eski ve ilk bütüncül mesleklerinden biri. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için var olan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır." diye konuştu.

Medipol Üniversite Hastanesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Ögr. Üyesi Asiye Kocatürk, bu tür sempozyumların artarak devamı için ellerinden gelen her türlü teknik desteği, altyapı desteğini sunacaklarını ifade ettik.

Sempozyuma Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ögr. Üyesi Ahmet Kaya, kadın doğum çalışanları, ebeler, stajyer öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu çetesine büyük darbe Uyuşturucu çetesine büyük darbe Mahkemeden Flaş Karar! Seren Serengil Açıkladı Mahkemeden Flaş Karar! Seren Serengil Açıkladı
Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da '1. Ulusal Ebelik Sempozyumu' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:41 Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:04:00. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da "1. Ulusal Ebelik Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement