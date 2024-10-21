Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor

Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor

Şanlıurfa Şehir Hastanesi, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sorununu çözecek, 1700 yatak kapasitesine sahip.

21.10.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, inşaatı süren Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile kentin tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sorunun giderileceğini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doç. Dr. Abdullah Solmaz ve beraberindeki heyet, yatak kapasitesi 1700 olan hastanenin 300 bin metrekarelik inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Solmaz, 5 ana binadan oluşacak hastanedeki çalışmalara ilişkin buradaki görevlilerden bilgi aldı.

Hastanenin son teknolojiye göre yapıldığını vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

"Hastanenin her türlü sağlık hizmetini tek çatı altında toplayabilecek kapasitede olacaktır. Hastanemizin tamamlamasıyla ilimizde tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti eksikliği sorunu kalmayacak. Hastanemizde tüm branşlar, tüm poliklinikler, tüm cerrahi müdahalelerin hepsi tek çatı altında toplanmış olacak.1700 yatak kapasiteye sahip Şanlıurfa şehir hastanesinde En üst teknolojinin kullanılacağı hastanenin sağlık turizmi alanında da bölge ekonomisine önemli katkılar sunmasını beklemekteyiz. Hastanenin hem bölgemize hem Şanlıurfa'mıza daha sağlıklı hizmet vermemiz açısından büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.