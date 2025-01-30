Sanofi ve Endeavor'dan Girişimcilik Programı PharmUp için Başvurular Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Sanofi ve Endeavor'dan Girişimcilik Programı PharmUp için Başvurular Başladı

Sanofi'nin Endeavor ile ortaklaşa düzenlediği PharmUp Girişimcilik Programı'nın 6. dönem başvuruları 25 Şubat'a kadar sürecek. Program, sağlık sektöründe dijital çözümler üreten girişimcileri desteklemeyi amaçlıyor.

30.01.2025 10:28
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SANOFİ'NİN Endeavor ile hayata geçirdiği Girişimcilik Programı PharmUp'ın 6'ncı dönem başvuruları başladı. Başvurular 25 Şubat'a kadar devam edecek.

Endeavor iş birliğinde gerçekleşecek 6'ncı dönem takvimine göre, başvurular 25 Şubat tarihine kadar web sitesi üzerinden yapılabilecek. Yeni dönemin kategorileri Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları), Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak belirlendi.

Sağlık sektöründe hastaların hayatını iyileştirme adına dijital çözümler üreten fikirlerin hayat bulduğu program PharmUp'ta seçilecek girişimler, mentorluk desteği ve eğitimler içeren 3 aylık hızlandırma dönemine başlayacak. Bu süreçte ürünlerini olgunlaştıran start-up'lar, sonrasında gerçekleştirilecek Demo Day ile sektörün önde gelen isimlerine projelerini tanıtma şansı bulacak ve Sanofi ile iş birliği fırsatı sunulacak. Bunlara ek olarak, programa katılacak girişimciler arasından belirlenecek kişiler, Paris'te gerçekleşen Viva Technology Fuarı'na Sanofi sponsorluğunda katılma imkanı bulacak.

PHARMUP'TA 2019'DAN BERİ 27 GİRİŞİMCİYE DESTEK VERİLDİ

İlki 2019 yılında gerçekleşen programa, bugüne kadar toplamda 300'e yakın girişimci başvuru yaptı. Bu başvuruların içinden seçilen 27 girişim PharmUp'a dahil oldu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sanofi ve Endeavor'dan Girişimcilik Programı PharmUp için Başvurular Başladı - Son Dakika

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