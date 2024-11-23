Şarampole Uçan Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Sağlık

Şarampole Uçan Sürücü Yaralandı

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Çorum'da A.Ö. adlı sürücü, otomobiliyle şarampole uçarak yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.

23.11.2024 18:07
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Otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı

ÇORUM - Çorum'da otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı. Sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. Ö. idaresindeki 19 ET 272 plakalı otomobil, şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay erine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan şahıs, sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Daha sonra ilk müdahalesi yapılan A.Ö., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ö.'nün intihar etmek için otomobilini şarampole sürdüğü iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şarampole Uçan Sürücü Yaralandı
Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şarampole Uçan Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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