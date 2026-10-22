Sarıgöl'de öğrenciler velilerini ikna etti, okulda 26 ünite kan toplandı - Son Dakika
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Sarıgöl'de öğrenciler velilerini ikna etti, okulda 26 ünite kan toplandı

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Sarıgöl\'de öğrenciler velilerini ikna etti, okulda 26 ünite kan toplandı
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Sarıgöl'de Dört Eylül İlkokulu bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenciler velilerini ikna etti ve 26 ünite kan toplandı. Kampanyaya katkı sağlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenciler, velilerini kan bağışına teşvik etti. Dört Eylül İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen kampanyada 26 ünite kan toplandı.

Manisa Türk Kızılay Kan Merkezi ile Sarıgöl Şubesi tarafından düzenlenen kampanya, Dört Eylül İlkokulu bahçesinde gün boyunca devam etti. Kampanyaya destek veren öğrenciler, velilerini kan bağışında bulunmaya ikna ederek örnek bir davranış sergiledi. Kan bağışında bulunan veliler sayesinde 26 ünite kan toplandı.

Kampanya kapsamında velilerini kan bağışına yönlendiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Sarıgöl Türk Kızılay Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi, öğrencilerin kampanyaya katkısından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Öğrenciler velilerini kan vermek için ikna ederek okulda kan bağışı aracımızı kurduk. Yarın da Hükümet Konağı önünde kan alımımız devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA
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