Sarkopeni: Yaşlanma ile Mücadelede Önemli Uyarılar - Son Dakika
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Sarkopeni: Yaşlanma ile Mücadelede Önemli Uyarılar

Sarkopeni: Yaşlanma ile Mücadelede Önemli Uyarılar
05.07.2026 17:18
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Prof. Dr. İrfan Koca, sarkopeninin erken teşhisi ve önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kas kaybının belirli bir seviyeye ulaştığında sarkopeniye dönüştüğünü belirterek, erken yaşlardan itibaren alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, sarkopeni (kas kaybı) konusunda önemli uyarılarda bulundu. Yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görülen kas kaybının belirli bir düzeye ulaştığında önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini belirten Koca, bu sürecin sanılanın aksine ileri yaşlarda değil, 30'lu yaşlardan itibaren sessizce başladığını ve yıllar içinde fark edilmeden ilerlediğini söyledi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, sarkopeninin günümüzde sağlıklı yaşlanmanın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek, "Kas kaybı hepimizin yaş alma sürecinde karşılaşabileceği doğal bir değişimdir. Ancak bu sürecin hızlanması ve kas gücü ile fiziksel performansın belirgin şekilde azalması sarkopeni olarak adlandırılır. Bu durum sadece hareket kabiliyetini değil, yaşam kalitesini ve bağımsız yaşamı da olumsuz etkileyebilir" dedi.

Sarkopeninin ilk belirtileri arasında merdiven çıkarken zorlanma, sandalyeden kalkmada güçlük, yürüme hızında yavaşlama, çabuk yorulma, denge kaybı ve sık düşme yer alıyor. Bu belirtilerin çoğu zaman "yaşlılık belirtisi" olarak değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Koca, erken tanının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kas kaybının tamamen önlenemese de düzenli yaşam alışkanlıklarıyla önemli ölçüde yavaşlatılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Koca, "Haftada en az iki-üç gün direnç egzersizleri yapmak, günlük yeterli protein tüketmek, D vitamini eksikliğini gidermek ve hareketsiz yaşamdan uzak durmak kas sağlığını korumanın temelini oluşturur. Kaslarımızı ne kadar iyi korursak, ileri yaşlarda o kadar bağımsız ve kaliteli bir yaşam sürme şansımız artar" şeklinde konuştu.

Özellikle orta yaştan itibaren kas sağlığının da tansiyon, kan şekeri ve kolesterol kadar önemsenmesi gerektiğini belirterek, güç kaybı ve hareketlerde belirgin yavaşlama yaşayan kişilerin bir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanına başvurmalarını öneren Prof. Dr. Koca, "Sinsi Hastalık" olarak bilinen sarkopeni ile ilgili uyarılarını, "Unutulmamalıdır ki yaş almak kaçınılmazdır, ancak kaslarımızı güçlü tutmak büyük ölçüde bizim elimizdedir. Erken farkındalık, düzenli egzersiz ve doğru beslenme ile sarkopeninin etkileri önemli ölçüde azaltılabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yaşlanma, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sarkopeni: Yaşlanma ile Mücadelede Önemli Uyarılar - Son Dakika

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