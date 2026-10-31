Şehit Yarbay İlker Çelikcan Hastanesi kapanıyor yerine "Esenlik Merkezi" geliyor - Son Dakika
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Şehit Yarbay İlker Çelikcan Hastanesi kapanıyor yerine "Esenlik Merkezi" geliyor

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Şehit Yarbay İlker Çelikcan Hastanesi kapanıyor yerine "Esenlik Merkezi" geliyor
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Bursalılar arasında askeri hastane olarak bilinen Şehit İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin aynı kapasite ile Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne taşınacağı açıklandı.

Bursalılar arasında askeri hastane olarak bilinen Şehit İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin aynı kapasite ile Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınacağı açıklandı. Sağlık Müdürlüğü açıklamasında fiziki ömrünü tamamlayan Askeri Hastane'nin yerine ise Esenlik Merkezi" kurulacağı belirtildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehre uzun yıllar hizmet veren İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin mevcut kapasitesiyle yeni açılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, hizmet binasının fiziki ömrünü tamamlaması nedeniyle taşınma kararının alındığı ifade edilirken, Bursa'nın sağlık tarihinde önemli bir yere sahip olan köklü kurumun tamamen kapanmayacağı vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, "Şehrimizin hafızasında son derece kıymetli bir yere sahip olan ve asırlık tarihiyle binlerce hastamıza şifa dağıtan bu köklü kurumumuz en kısa zamanda, aynı yerinde depreme dayanıklı binalarıyla Bursalı hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığımıza bağlı 'Esenlik Merkezi' olarak tüm dünyaya örnek olacak şekilde faaliyetine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bursa'da sağlık yatırımları kapsamında inşa edilen 1.355 yatak kapasiteli Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde hasta kabul süreci başladı. Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ile birlikte İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki hizmetlerin de yeni hastaneye taşınmasıyla sağlık hizmetlerinin modern ve depreme dayanıklı bir kampüste sunulması hedefleniyor.

Kentte yaklaşık 50 yılı aşkın süredir fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren İlker Çelikcan Hastanesi, özellikle ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon ve fizik tedavi uygulamalarıyla binlerce hastaya şifa dağıtan önemli sağlık kuruluşları arasında yer alıyordu.

Yeni dönemde hastanenin tarihi yerleşkesinin, Sağlık Bakanlığı'nın koruyucu sağlık hizmetleri vizyonu doğrultusunda "Esenlik Merkezi" konseptiyle yeniden yapılandırılması planlanıyor. Böylece hem kurumun tarihi mirasının yaşatılması hem de vatandaşlara yeni sağlık hizmetlerinin sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon HastanesiAli Osman SönmezDevlet HastanesiHastaneSağlıkSon Dakika

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