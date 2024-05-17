Selçuk Üniversitesi ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 14. Asistan Okulu\'nu düzenledi

Sağlık

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin düzenlediği 14. Asistan Okulu başladı.

SÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Kara, Tıp Fakültesi Rumi Amfisi'nde gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin asistan eğitimindeki ihtiyacın arttığını söyledi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Asistan Okulları Koordinatörü Prof. Dr. Karamehmet Yıldız da birçok eğitim kurumunun açıldığını ve kontenjanların artırıldığına dikkati çekerek, "Her eğitim kurumuna asistan alındı. Ne yazık asistanlarımız eşit eğitim olanaklarına sahip olamadı. 1956'da kurulan derneğimiz eğitimi önceliyor ve önemsiyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de ilk kez 2014'te yapılan Asistan Okulları. Şu anda 275 asistanımız ve 62 eğiticimiz var." diye konuştu.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem ise Asistan Okulu ile amaçlarının asistanlara mümkün olduğu kadar eğitim olanağı sunmak olduğunu aktardı.

Programa, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ülkü Aypar, asistanlar ve davetliler katıldı.