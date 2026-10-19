Selendi Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Haftası'nda yaşam kalitesini vurguladı - Son Dakika
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Selendi Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Haftası'nda yaşam kalitesini vurguladı

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Selendi Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Haftası\'nda yaşam kalitesini vurguladı
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Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Devlet Hastanesi, Palyatif Bakım Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte palyatif bakımın hastaların yaşam kalitesini artırmadaki rolü ile hasta yakınlarına verilen desteğin önemi vurgulandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Devlet Hastanesi tarafından Palyatif Bakım Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, palyatif bakım hizmetlerinin hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamadaki rolü ile hasta yakınlarına verilen desteğin önemi vurgulandı.

Palyatif bakımın yalnızca hastalıkların tedavisine odaklanmadığını, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve ailelerine destek olmayı da kapsadığını belirten hastane yönetimi, bu süreçte şefkatli ve insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Selendi Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ümit Sezer, Palyatif Bakım Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, palyatif bakımın temelinde hastaların yaşam kalitesini yükseltmek ve hasta yakınlarının yanında olmak bulunduğunu ifade etti.

Sezer, "Palyatif bakım, yalnızca hastalıklarla mücadele etmekten ibaret değildir. Hastalarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gözetmek, onların yaşam kalitesini artırmak ve bu süreçte ailelerinin yanında olmak büyük önem taşıyor. Bazen bir tebessüm, samimi bir söz ya da hastalarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek, onlar için çok değerli bir destek olabiliyor" dedi.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte özveriyle görev yaptığını belirten Sezer, "Bu anlamlı hafta vesilesiyle, fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hastalarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve umut diliyoruz. Unutmayalım ki bazen en değerli iyileşme, bir insana yalnız olmadığını hissettirmektir" ifadelerini kullandı.

Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Ata Cerkezoğlu da palyatif bakım hizmetlerinin hastaların yalnızca tıbbi ihtiyaçlarını karşılamayı değil, aynı zamanda kendilerini güvende, değerli ve yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Cerkezoğlu, bu süreçte hasta yakınlarının desteklenmesinin ve sağlık çalışanlarının özverili yaklaşımının da büyük önem taşıdığını ifade ederek palyatif bakım hizmetlerinin ekip çalışması ve insan odaklı bir anlayışla yürütüldüğünü kaydetti.

Selendi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikle, palyatif bakım hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılması ve hastalar ile hasta yakınlarına sunulan şefkatli, duyarlı ve bütüncül bakım anlayışının güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
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