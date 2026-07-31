Sıcak Hava Acil Servis Başvurularını Artırdı - Son Dakika
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Sıcak Hava Acil Servis Başvurularını Artırdı

Sıcak Hava Acil Servis Başvurularını Artırdı
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Dr. Nur Ahmet Yıldırım, sıcak çarpması nedeniyle günde 10-15 kişinin acil servise başvurduğunu belirtti.

Acil Servis Uzmanı Dr. Nur Ahmet Yıldırım, "Bu sene bizde oldukça fazla şikayet geliyor. Son yıllara göre sıcak bir ay geçiriyoruz. Ondan dolayı da acil servise çok fazla başvuru oluyor" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Acil Servis Doktoru Uzman Nur Ahmet Yıldırım, kentte etkisini sürdüren sıcak havalardan dolayı, vatandaşların geçtiğimiz yıllara oranla sıcak çarpmasından dolayı daha fazla hastaneye geldiğini belirterek günde 10-15 hastanın sıcak çarpmasından dolayı hastaneye başvurduğunu aktardı.

Hastaneye başvuran hastaların genelde sıcak çarpması üzerine geldiklerini aktaran Acil Doktoru Nur Ahmet Yıldırım, "Sıcak bir temmuz ayı geçiriyoruz. Bunun başlıca belirtileri terlemedir fakat olmak zorunda da değil. Bulantı, kusma, ciltte yüksek sıcaklık ve bizim en korktuğumuz şey bilinç bulanıklığı. Vatandaşların alması gereken tedbirler, öncelikle saat 10.00-16.00 arasında dışarı çıkmamak olacaktır. Çalışan insanların da açık renk ve bol kıyafetlere dikkat etmeleri gerekiyor. Dar ve sıkı kıyafetlerden kesinlikle kaçınmalıyız. Dışarıda çalışan işçilerde şapka kullanımı kesinlikle zorunlu olmalıdır. Son olarak da bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. Bu sene bizde oldukça fazla şikayet geliyor. Son yıllara göre sıcak bir ay geçiriyoruz. Ondan dolayı da acil servise çok fazla başvuru oluyor. Günde ortalama 10-15 arasında sıcak çarpmasından dolayı hastanemize başvurular oluyor. Sıcak çarpmasının en büyük belirtisi, vücut sıcaklığının yükselmesidir. 40 derecenin üstüne çıkabilir. Terleme genelde yüksek bir belirtidir ama olmak zorunda değildir. Bulantı-kusma yaşayabilirler ama en önemlisi bilinç bulanıklığıdır. Bilinç bulanıklığı veya kramp şikayetleri olduğu zaman vatandaşların, en yakın acil servise başvurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sıcak Hava Acil Servis Başvurularını Artırdı - Son Dakika

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