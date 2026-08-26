Sıcak Havalarda Et Saklama İpuçları - Son Dakika
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Sıcak Havalarda Et Saklama İpuçları

Sıcak Havalarda Et Saklama İpuçları
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Kasap Kadir Şen, sıcak havalarda etlerin doğru saklanması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, vatandaşların gıda zehirlenmesi yaşamamak için sıcak havalarda et saklama şartlarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Şen, özellikle tavuk etinin kısa süre içerisinde bozulabileceğine dikkat çekti.

Ağustos ayı itibarıyla sıcak havalar etkisini sürdürüyor. Açıkta bırakılan gıdalar sıcak havalarda daha kısa sürede bozulabilirken, bu durum zehirlenme gibi sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Eskişehir'de uzun yıllardır kasaplık yapan Kadir Şen, sıcak havalarda et saklama şartlarıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Şen, alışveriş yapılırken son tüketim tarihlerinin kontrol edilmesini, gün içerisinde kullanılmayacak etin buzlukta muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

"Tavuk eti, dolabın alt tarafında 1-2 gün bile zor durur"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan kasap Kadir Şen, "Etler muhafaza edilirken dışarıda fazla kalmamasına özen gösterilmeli. Eğer günlük kullanılmayacaksa etlerin buzluğa konulması lazım, alt tarafta bozulur. Günlük kullanacak et, dolabın alt tarafında durabilir. Malum, şu anda 30-35 derece sıcaklık var. Biz bile burada dolapta eksi derecelerde etleri anca muhafaza ediyoruz. Havalar çok sıcak gittiği için etler kararma yapabiliyor. Eve aldığımız etlerin günlük kullanmayacağımız bölümlerini, özellikle tavuk etini buzluğa koymamız lazım. Tavuk eti, dolabın alt tarafında 1-2 gün bile zor durur" dedi.

"Et veya kıyma bozulduğunda rengi değişir, yeşerme olur"

Vatandaşların alışveriş yaparken son tüketim tarihlerini kontrol etmelerini tavsiye eden Şen, "Tavuklarda tarihe bakmak önemli. Yani en az 3-4 gün kalması lazım. Kırmızı etlerde ise renge bakılmalı, çok kararmış olmamalı. Et veya kıyma bozulduğunda rengi değişir, yeşerme olur. Kırmızı et bozulmadan kurur, sonra yavaş yavaş rengini değiştirmeye başlar. Bunun olması için kırmızı etin 12 saat falan dışarıda kalması lazım. Kırmızı et, en zor bozulan ettir ama poşette beklettiğin zaman bozulur" ifadelerini kullandı.

"Etleri soğutmaya çalışıyoruz ve tavukların tarihlerine özen gösteriyoruz"

Şen, özellikle Kurban Bayramı'nda birçok vatandaşın kesimin ardından eti poşetle dolaba koyduklarını, bunun yanlış olduğunu belirtti. Zaten sıcak olan etin poşet içerisinde hava almadığı için daha çabuk bozulduğunu vurgulayan kasap Kadir Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaş, kasaptan kağıda sarılarak aldığı eti evde açıp da dolaba koyarsa daha iyi olur. Aksi takdirde etler dayanmaz, bozulur. Kasaptan da alsalar kıymayı eve gittiklerinde açıp tabağa koymaları, üstüne bir streç çekmeleri, kullanmayacakları kadarını da buzluğa koymaları lazım. Biz elimizden geldiği kadar dolapların soğuk olmasına özen gösteriyoruz, etleri soğutmaya çalışıyoruz ve tavukların tarihlerine özen gösteriyoruz. Onlara iyi bakıyoruz."

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak Havalarda Et Saklama İpuçları - Son Dakika

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