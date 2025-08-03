Sıcak Yaz Günlerinde Su Tüketimine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Sıcak Yaz Günlerinde Su Tüketimine Dikkat!

03.08.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyetisyen Neşe Orhan, yaz aylarında 10-12 bardak su içmenin önemini vurguladı.

İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Diyetisyen Neşe Orhan, sıcak yaz aylarında beslenme sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtip, "Bu sıcak havalarda 10-12 bardağın üzerinde su tüketilmesini istiyoruz. Her sıvı da su değildir. Asitli ve kafeinli içecekler ile çay gibi sıvılar aksine vücudumuzdan daha fazla su attırıyor ve tehlike yaratıyor. Bu tür içecekler yerine ayran veya taze sıkılmış meyve sularını tercih edebiliriz" dedi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Diyetisyen Neşe Orhan, yaz mevsiminde beslenmede nelere dikkat edilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Mevsim değerlerinin üzerinde geçen sıcak havanın etkilerine değinen Orhan, "Son zamanlarda artan sıcaklıklarla ilgili çok fazla şikayetler gelmeye başladı. Bu yıl normalin üzerinde başvuru var. Özellikle vücutta sıvı kaybı, iştahsızlık, gıda zehirlenmesi, tuz kaybı nedeniyle tansiyon dengesizlikleri gibi şikayetlerle kliniklerimize başvuran hastalar oluyor" diye konuştu. Sıcak havalarda önceliğin su tüketim olduğun vurgulayan Neşe Orhan, "Normalde 8-10 bardak su tüketimi önerilirken, bu sıcak havalarda 10-12 bardağın üzerinde su tüketilmesini istiyoruz. Her sıvı da su değildir. Asitli ve kafeinli içekler ile çay gibi sıvılar aksine vücudumuzdan daha fazla su attırıyor ve tehlike yaratıyor. Bu tür içecekler yerine ayran veya taze sıkılmış meyve sularını tercih edebilirizö ifadelerini kullandı.

'YORGUNLUĞA NEDEN OLABİLİR'

Yaz aylarında bazı kişilerin yorgunluk yaşayabileceğine değinen Orhan, "Yazın genellikle kendimizi yorgun, halsiz ve bitkin hissederiz. Baş ağrısı da yaşanabilir. Bu durum psikolojiyle alakalı olabileceği gibi beslenmeyle de alakalı. Genelde bu durum, sıvı ve mineral kaybı nedeniyle kaynaklanır. Basit rahatlatıcı ve sindirimi kolay gıdalar, bu dönem tercih edilmeli. Zeytinyağlılar, mevsim sebzeleriyle yapılmış salatalarla, ayran ve cacık gibi sindirimi kolay yiyecekler tüketilmelidir. Bu tür yiyecekler, yaşam kalitesini de artırır. Ayrıca haşlama ve ızgara yöntemleriyle pişmiş, protein kaynakları bu dönem iyi tercih. Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Porsiyonlar küçük ve sıklıkla tüketilmeli. Dışarıda çok fazla vakit geçiriyorsak, yanımızda suyun dışında sağlıklı küçük atıştırmalar da olmalı. Kavun ve karpuz gibi su oranı yüksek yiyecekler de vücudu zinde tutar" dedi.

SAHİLDE AYRAN VE SODA TAVSİYESİ

Çocuk ve yaşlılara da dikkat çeken Neşe Orhan, "Çocuklar ve yaşlılar bizim için daha çok dikkat edilmesi gereken grup. Özellikle çocuk ve yaşlılarda sıvı tüketimi yine en önde olmalı. Çocuklar için şekerlemeler ve dışarıdan abur cuburlar, olumsuz etki yaratır. Yaşlılar ise aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalı. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tüketilmeli. Dışarıda yemek tüketilmesi nedeniyle bu yüksek sıcaklıklarda, gıda zehirlenmesiyle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarınızdan, evde hazırladıkları ve hijyeni yüksek yemekleri tüketmelerini öneriyorum. Yazın sahil kenarları yoğunluk oluşuyor. Tatilde ayran ve soda tüketimi de vücut sağlığını korumakta en etkili yöntemlerden biri" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak Yaz Günlerinde Su Tüketimine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Mersin’de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
Samsun’da park halindeki tıra kamyonet çarptı 1 kişi öldü Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

10:23
Meteoroloji’den 30 şehre sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı
10:08
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum’da intihara kalkıştı
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
09:32
Erzurum’a noter bulunamıyor Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter bulunamıyor! Bakanlık yeniden ilana çıktı
08:18
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurdu Ukrayna’dan misilleme gecikmedi
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi
09:22
Ezgi Mola’nın eski eşi kanlar içinde kaldı Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
Ezgi Mola'nın eski eşi kanlar içinde kaldı! Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
09:19
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
08:13
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 11:00:24. #7.13#
SON DAKİKA: Sıcak Yaz Günlerinde Su Tüketimine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.