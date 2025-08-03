Sıcak Yaz Günlerinde Su Tüketimine Dikkat!

İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Diyetisyen Neşe Orhan, sıcak yaz aylarında beslenme sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtip, "Bu sıcak havalarda 10-12 bardağın üzerinde su tüketilmesini istiyoruz. Her sıvı da su değildir. Asitli ve kafeinli içecekler ile çay gibi sıvılar aksine vücudumuzdan daha fazla su attırıyor ve tehlike yaratıyor. Bu tür içecekler yerine ayran veya taze sıkılmış meyve sularını tercih edebiliriz" dedi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Diyetisyen Neşe Orhan, yaz mevsiminde beslenmede nelere dikkat edilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Mevsim değerlerinin üzerinde geçen sıcak havanın etkilerine değinen Orhan, "Son zamanlarda artan sıcaklıklarla ilgili çok fazla şikayetler gelmeye başladı. Bu yıl normalin üzerinde başvuru var. Özellikle vücutta sıvı kaybı, iştahsızlık, gıda zehirlenmesi, tuz kaybı nedeniyle tansiyon dengesizlikleri gibi şikayetlerle kliniklerimize başvuran hastalar oluyor" diye konuştu. Sıcak havalarda önceliğin su tüketim olduğun vurgulayan Neşe Orhan, "Normalde 8-10 bardak su tüketimi önerilirken, bu sıcak havalarda 10-12 bardağın üzerinde su tüketilmesini istiyoruz. Her sıvı da su değildir. Asitli ve kafeinli içekler ile çay gibi sıvılar aksine vücudumuzdan daha fazla su attırıyor ve tehlike yaratıyor. Bu tür içecekler yerine ayran veya taze sıkılmış meyve sularını tercih edebilirizö ifadelerini kullandı.

'YORGUNLUĞA NEDEN OLABİLİR'

Yaz aylarında bazı kişilerin yorgunluk yaşayabileceğine değinen Orhan, "Yazın genellikle kendimizi yorgun, halsiz ve bitkin hissederiz. Baş ağrısı da yaşanabilir. Bu durum psikolojiyle alakalı olabileceği gibi beslenmeyle de alakalı. Genelde bu durum, sıvı ve mineral kaybı nedeniyle kaynaklanır. Basit rahatlatıcı ve sindirimi kolay gıdalar, bu dönem tercih edilmeli. Zeytinyağlılar, mevsim sebzeleriyle yapılmış salatalarla, ayran ve cacık gibi sindirimi kolay yiyecekler tüketilmelidir. Bu tür yiyecekler, yaşam kalitesini de artırır. Ayrıca haşlama ve ızgara yöntemleriyle pişmiş, protein kaynakları bu dönem iyi tercih. Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Porsiyonlar küçük ve sıklıkla tüketilmeli. Dışarıda çok fazla vakit geçiriyorsak, yanımızda suyun dışında sağlıklı küçük atıştırmalar da olmalı. Kavun ve karpuz gibi su oranı yüksek yiyecekler de vücudu zinde tutar" dedi.

SAHİLDE AYRAN VE SODA TAVSİYESİ

Çocuk ve yaşlılara da dikkat çeken Neşe Orhan, "Çocuklar ve yaşlılar bizim için daha çok dikkat edilmesi gereken grup. Özellikle çocuk ve yaşlılarda sıvı tüketimi yine en önde olmalı. Çocuklar için şekerlemeler ve dışarıdan abur cuburlar, olumsuz etki yaratır. Yaşlılar ise aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalı. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tüketilmeli. Dışarıda yemek tüketilmesi nedeniyle bu yüksek sıcaklıklarda, gıda zehirlenmesiyle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarınızdan, evde hazırladıkları ve hijyeni yüksek yemekleri tüketmelerini öneriyorum. Yazın sahil kenarları yoğunluk oluşuyor. Tatilde ayran ve soda tüketimi de vücut sağlığını korumakta en etkili yöntemlerden biri" diye konuştu.