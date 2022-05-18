Sigara bağımlılarına 'elektrikli çözüm' - Son Dakika
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Sigara bağımlılarına 'elektrikli çözüm'

18.05.2022 10:55

Sigara bağımlılarına 'elektrikli çözüm' Pratisyen Hekim Dr. Selim Engez: "Sigara bağımlıları eğer isterlerse 50 dakikada sigarayı bırakmak mümkün" Kayseri'de özel bir klinikte hizmet veren Pratisyen Hekim Dr.

Sigara bağımlılarına 'elektrikli çözüm'

Pratisyen Hekim Dr. Selim Engez: "Sigara bağımlıları eğer isterlerse 50 dakikada sigarayı bırakmak mümkün"

KAYSERİ - Kayseri'de özel bir klinikte hizmet veren Pratisyen Hekim Dr. Selim Engez, biorezonans yöntemi ile sigarayı bırakmanın daha kolay olduğunu söyleyerek, "Sigara bağımlıları eğer isterlerse 50 dakikada sigarayı bırakmak mümkün" dedi.

Hastalar bırakmak isterse kolaylıkla sigaranın bırakılacağını söyleyen Selim Engez, "Sigara günümüzde çok ciddi bir bağımlılık oluşturuyor. Haliyle de birçok sağlık sorununun ana etkeni. Bu nedenle de sigara ile mücadelede ciddi bir şekilde devam ediyor. Yasalarımız da bunu ön görüyor. Kapalı alanlarda zaten sigara içmek yasak ve bu yönde de hastalarımız bize sigarayı bırakmak için müracaat ediyorlar. Biorezonans-Biofrekans yöntemi kullanıyoruz burada. Bu yöntemde kullandığımız bir cihazımız var. Bu cihazla tek seansta sigaradan kurtulmak mümkün. Burada en önemli şey de sigarayı bırakmak için gelen hastalar veya danışanlarıma ilk sorduğum soru, "Sigarayı gerçekten bırakmak istiyor musunuz?" oluyor. Sigara bir bağımlılık maddesi haliyle ve bir bağımlılık var. Can istiyor sürekli, böyle durumlar var ama sağlık nedenleri ve ekonomik nedenlerle danışan kurtulmak istiyor. Öncelikle kararlı olmak lazım bu tedavide. Yani bu yöntemi kullanırken benim ilk sorduğum soru o yüzden kararlı olup olmadıkları. "Tabi ki bırakmak istiyorum ama ben başaramıyorum" diyorsa, bu yöntem çok başarı sağlıyor" dedi.

Engez, 50 dakika koltukta oturarak yüzde 95 başarı elde ettiklerini söyleyerek, "Bu cihazımızı kullanmadan önce en son sigarasını hastamıza içiriyoruz. Bu sigaranın izmaritini de cam bir tüpe koyuyor. Bana getirdikten sonra ben de makineye koyup o sigarayı ve danışanı tanıtıyorum. Bu da kişinin enerjetik durumunu etkileyerek iş görüyor. Herhangi bir yan etkisi olmadan burada oturarak hastamıza yöntemi uyguluyoruz. Yani o sigaranın ters frekansını hastaya 50 dakika boyunca vererek yani sigaranın frekansını invert ederek, canının istememesini sağlıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza mutlaka kliniğimize uğramalarını ve daha ayrıntılı bilgi almalarını öneriyorum. Kararlılarsa bu koltuğa 50 dakika oturuyorlar. Daha sonra da sigarayı hayatlarından çıkarıyorlar. Bu konuda yüzde 95 oranında da bir başarımız var" ifadelerini kullandı.

Sigara bağımlılarına 'elektrikli çözüm'
Sigara bağımlılarına 'elektrikli çözüm'
Sigara bağımlılarına 'elektrikli çözüm'
Sigara bağımlılarına 'elektrikli çözüm'

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Kaynak: İHA

Pratisyen, Kayseri, Sigara, Sağlık, Son Dakika

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