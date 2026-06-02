Sigara Bırakmak Beyin Sağlığını Koruyor
02.06.2026 10:01
Yeni araştırma, sigarayı bırakmanın demans riskini azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu konuda uyarıyor.

Çinli bilim insanları tarafından yapılan araştırma, sigaranın yalnızca akciğer ve kalp sağlığını değil, beyin sağlığını da ciddi şekilde tehdit ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre sigarayı bırakmanın ilerleyen yaşlarda demans riskini azaltabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün Üstel, sigaranın bırakılmasının beyin sağlığının korunmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Çin'deki araştırmacılar tarafından yürütülen ve Neurology dergisinde yayımlanan çalışmada yaklaşık 33 bin kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırma sonuçları, sigarayı bırakan bireylerde demans riskinin, sigara içmeye devam edenlere göre daha düşük olduğunu ortaya koydu.

"25 yıllık takip dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu"

Araştırmayı değerlendiren Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün Üstel, katılımcıların yaklaşık 25 yıl boyunca takip edildiğini belirtti. Doç. Dr. Üstel, elde edilen verilerin sigaranın beyin sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Demet Aygün Üstel, "Sigara kullanımının zararları çoğunlukla akciğer ve kalp hastalıkları üzerinden değerlendiriliyor. Oysa sigara, beyni besleyen damarların yapısını olumsuz etkileyebiliyor, damar sertliğini hızlandırabiliyor ve beyin sağlığını tehdit eden süreçlere katkıda bulunabiliyor. Bu durum zaman içerisinde hafıza, dikkat ve düşünme becerileri gibi bilişsel fonksiyonların olumsuz etkilenmesiyle ilişkilendirilebiliyor" dedi.

"Risk oranı yaklaşık 7 yıl sonra, hiç içmeyenlere yaklaşabiliyor"

Araştırmada öne çıkan bulgulardan birinin de sigarayı bıraktıktan sonra geçen sürenin etkisi olduğunu ifade eden Üstel, "Çalışmada sigarayı bırakan kişilerde demans riskinin sigara içmeye devam edenlere göre daha düşük olduğu görüldü. Ayrıca sigaranın bırakılmasının üzerinden geçen süre uzadıkça riskteki azalmanın daha belirgin hale geldiği ve yaklaşık 7 yıl sonra demans riskinin hiç sigara kullanmamış bireylerin seviyesine yaklaşabildiği tespit edildi. Bu oldukça önemli bir bulgu" diye konuştu.

"Demans yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu değil"

Demansın yalnızca ileri yaşın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Üstel, yaşam tarzı alışkanlıklarının hastalığın gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Üstel, "Bilimsel çalışmalar; sigara kullanımı, yüksek tansiyon, diyabet, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi faktörlerin demans riskini artırabildiğini gösteriyor. Buna karşılık sigaranın bırakılması, düzenli egzersiz yapılması, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulması beyin sağlığının korunmasına katkı sağlayabiliyor. Demans gelişiminde etkili olan birçok risk faktörü değiştirilebilir özellik taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil"

Uzun yıllar sigara kullanmış kişilerin bile bırakmaları halinde önemli sağlık kazanımları elde edebileceğini belirten Üstel, "Toplumda sıkça karşılaştığımız yanlış inanışlardan biri, uzun yıllar sigara kullanan kişilerin bırakmasının artık fayda sağlamayacağı düşüncesidir. Oysa bilimsel veriler bunun doğru olmadığını gösteriyor. Sigarayı bırakmak her yaşta hem damar sağlığına hem de beyin sağlığına katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

