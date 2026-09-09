Siirt Kurtalan'da İzmirli hastaya başarılı östaki balon tuboplasti ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da İzmirli hastaya başarılı östaki balon tuboplasti ameliyatı yapıldı

Siirt Kurtalan\'da İzmirli hastaya başarılı östaki balon tuboplasti ameliyatı yapıldı
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İzmir'den Siirt'in Kurtalan ilçesine gelen Kamil Doğan, östaki tüpü fonksiyon bozukluğu nedeniyle Kurtalan Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. KBB Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu'nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir'den Siirt'in Kurtalan ilçesine gelen Kamil Doğan, östaki tüpü fonksiyon bozukluğu nedeniyle Kurtalan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğan'ın, KBB Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından gerçekleştirilen östaki balon tuboplasti operasyonu başarıyla tamamlandı.

Uzun süredir östaki tüpü kaynaklı şikayetleri bulunan Kamil Doğan, tedavi amacıyla İzmir'den Kurtalan'a geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Doğan'a östaki balon tuboplasti uygulanmasına karar verildi. Kurtalan Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Östaki tüpü fonksiyon bozukluklarının tedavisinde uygun hastalara uygulanan östaki balon tuboplasti yöntemi, özellikli KBB girişimleri arasında yer alıyor. Kurtalan Devlet Hastanesinde bu tür özellikli tedavilerin uygulanmasıyla bölgedeki hastaların büyük merkezlere gitmeden tedavi imkanlarına ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Siirt Kurtalan'da İzmirli hastaya başarılı östaki balon tuboplasti ameliyatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Kurtalan'da İzmirli hastaya başarılı östaki balon tuboplasti ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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