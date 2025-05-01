Siirt'te Modern Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Siirt'te Modern Hastane İnşaatı Devam Ediyor

Siirt'te depreme dayanıklı 500 yataklı hastane, sismik izolatörlerle inşa ediliyor. Sağlık turizmi hedefleniyor.

01.05.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te sismik izolatörlü hastane inşaatı devam ediyor

SİİRT - Siirt'te 386 adet deprem izolatörü ile donatılan 500 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depremlere karşı dayanıklılığı artırılmış modern bir sağlık tesisi olarak inşa ediliyor.

Projeyle birlikte, bölgede sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedeflenirken, deprem izolatörleri sayesinde sarsıntı anında hastane binasının hasar görmesi önlenecek ve hastaların, sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanacak.

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, hedeflerinin kentti sağlık turizminde merkezi hale getirmek olduğunu, yapımı devam eden 400 yataklı hastanenin ihtiyaç halinde 500 yatak kapasitesine çıkarılabileceğini söyledi. Hastanenin 2022-2026 yılları arasında yatırım programına alınarak 1 milyar 616 milyon lira bedelle ihale edildiği bilgisini paylaşan Ömür, "Yaklaşık 2 yıldır yapımı devam eden hastanemizde çok önemli bir aşamaya geldik. Fiziki olarak yüzde 62, nakdi olarak yüzde 52 gerçekleşme oranına ulaştık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan bu güzel eserin, geldiğimiz bu noktada bu hızla ilerlemesi bizleri son derece mutlu etmektedir. Hastanemizin en büyük özelliklerinden birisi deprem kuşağında olmamız hasebiyle birinci önceliğimiz deprem oldu. 70 bin dönümlük arazi içerisinde yaklaşık 21 bin metrekare oturma alanı, 90 bin metrekare kapalı alanıyla çok güzel bir eser kazandırma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Bu arazi içerisinde 17 bin dönüm yeşil alanın bulunmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Ömür, "Hastanemiz yatay mimari projeye göre şekillendirildi. Avlu sistemi mevcuttur. Avlu sistemin olması çalışma odalarının ferahlığını arttırıyor. Güneş enerjisinden faydalanmamızı sağlıyor. 386 tane sismik deprem izolatörü kullanıldı. Güneydoğu'da yapılan hastanelerde ilk burada kullanıldı. Bundan sonra diğer hastanelerde de kullanılacak ama ilk Siirt'imizde sismik deprem izolatörleri kullanıldı. Bin 676 adet fore kazık döşendi. Bunların üstüne bir de 6666 adet enjeksiyon delgisi işlemi tamamlandı. Vatandaşlarımızın son derece güveneceği bir eser oldu" diye konuştu.

Hastane tamamlandığında 16 adet ameliyathane, 115 adet poliklinik odası, 28 adet yoğun bakım ünitesi ve 30 adet diyaliz ünitesiyle hizmet vereceklerini söyleyen Ömür, "Hedefimiz Siirt'imizi sağlık turizmi merkezi haline getirmek. Malum Irak'a yakın bir bölgeyiz. Yurt dışından hasta çekebiliriz diye düşünmekteyiz. Hastanemiz Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesiyle afiliye bir hastane. Onların da desteğiyle eğitim kadrosunu güçlendirerek umarım ki yurt dışından hasta çekebileceğiz. Habur, Şırnak ve Siirt bağlantı yollarının bitmesiyle hem buradaki sağlık turizmi canlanacak hem de istediğimiz sağlık performansına ulaşabileceğiz. 14 Temmuz 2026 yılında teslimat planlanmaktadır. Teslim tarihi itibariyle keşif artışlarıyla birlikte yaklaşık 4 milyar liraya mal olacağı hesaplanmaktadır. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, valilerimize ve şantiyede çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Deprem, Sağlık, Emlak, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Siirt'te Modern Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 05:18:11. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Modern Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.