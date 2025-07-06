Silopi'de Başarılı Bağırsak Kanseri Ameliyatları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Silopi'de Başarılı Bağırsak Kanseri Ameliyatları

06.07.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silopi Devlet Hastanesi'nde iki başarılı bağırsak kanseri ameliyatı yapıldı, hastalar sağlığına kavuştu.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde biri kapalı, biri açık yöntemle yapılan iki bağırsak kanseri ameliyatı, hastaların il dışına sevk edilmeden sağlığına kavuşmasını sağladı. Ameliyatları gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah İlbey Yetim, göreve başladığı 11 ayda toplam 20 kanser hastasını başarılı şekilde ameliyat ettiklerini söyledi.

Karın ağrısı ve kabızlık şikayetleriyle hastaneye başvuran 29 yaşındaki Dilek Özkaplan'ın kalın bağırsağında yapılan tetkiklerde kitle tespit edildi. Yapılan kolonoskopi ve biyopsi sonucunda kitlenin kanser öncüsü olduğu belirlenince, Özkaplan kapalı (laparoskopik) yöntemle ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrası konuşan Op. Dr. Abdullah İlbey Yetim, "Laparoskopik ileoçekal rezeksiyon yaptık. Kalın bağırsağın başlangıç kısmı ile ince bağırsağın bir bölümünü kapalı yöntemle aldık. Hastamız 24 saat içinde beslenmeye başladı, 4 gün sonra taburcu edildiö dedi.

Ameliyat sonrası konuşan Dilek Özkaplan ise, "Doktorlara teşekkür ederim. Beni başka bir yere sevk etmeden burada ameliyat ettiler. Allah'a şükür sağlığıma kavuştumö diye konuştu.

Bir diğer hasta, 71 yaşındaki Nezir Admiş ise karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalın bağırsağında delinme ve kitle tespit edilen Admiş, acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 40 santimetrelik bağırsak bölümü çıkarılan Admiş'in ameliyat sonrası 11 gün içinde sağlığına kavuştuğu belirtildi. Op. Dr. Abdullah İlbey Yetim, bu ameliyatla ilgili de, "Hastamızın kalın bağırsağında delinme ve kitle mevcuttu. Acil müdahaleyle bağırsaktaki sorunlu bölümü çıkardık. Sonrasında yapılan incelemede hastamızda kanser tespit edildi ve gerekli tedavi önerileri sunulduö diye konuştu.

Hasta yakını İbrahim Admiş ise, "Babam rahatsızlanınca acile başvurduk. İlbey hocamız mesai saatleri dışında olmasına rağmen bizimle ilgilendi ve hemen ameliyata aldı. Kendisine ve tüm ekibe teşekkür ederimö şeklinde konuştu.

Op. Dr. Yetim, hastaların ileri tedavi için başka illere gitmek zorunda kalmadan Silopi'de bu tür ameliyatların yapılabilmesinin büyük avantaj olduğunu belirtti.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Ameliyat, Hastane, Silopi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Silopi'de Başarılı Bağırsak Kanseri Ameliyatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı

13:10
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
12:02
Ömer Çelik’ten Özel’e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza hadsiz dil kullananlara hadlerini hatırlatacağız
Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza hadsiz dil kullananlara hadlerini hatırlatacağız
11:00
İlçe diken üstünde Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı
İlçe diken üstünde! Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı
09:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
09:32
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 13:26:40. #7.13#
SON DAKİKA: Silopi'de Başarılı Bağırsak Kanseri Ameliyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.