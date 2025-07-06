Silopi'de Başarılı Bağırsak Kanseri Ameliyatları

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde biri kapalı, biri açık yöntemle yapılan iki bağırsak kanseri ameliyatı, hastaların il dışına sevk edilmeden sağlığına kavuşmasını sağladı. Ameliyatları gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah İlbey Yetim, göreve başladığı 11 ayda toplam 20 kanser hastasını başarılı şekilde ameliyat ettiklerini söyledi.

Karın ağrısı ve kabızlık şikayetleriyle hastaneye başvuran 29 yaşındaki Dilek Özkaplan'ın kalın bağırsağında yapılan tetkiklerde kitle tespit edildi. Yapılan kolonoskopi ve biyopsi sonucunda kitlenin kanser öncüsü olduğu belirlenince, Özkaplan kapalı (laparoskopik) yöntemle ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrası konuşan Op. Dr. Abdullah İlbey Yetim, "Laparoskopik ileoçekal rezeksiyon yaptık. Kalın bağırsağın başlangıç kısmı ile ince bağırsağın bir bölümünü kapalı yöntemle aldık. Hastamız 24 saat içinde beslenmeye başladı, 4 gün sonra taburcu edildiö dedi.

Ameliyat sonrası konuşan Dilek Özkaplan ise, "Doktorlara teşekkür ederim. Beni başka bir yere sevk etmeden burada ameliyat ettiler. Allah'a şükür sağlığıma kavuştumö diye konuştu.

Bir diğer hasta, 71 yaşındaki Nezir Admiş ise karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalın bağırsağında delinme ve kitle tespit edilen Admiş, acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 40 santimetrelik bağırsak bölümü çıkarılan Admiş'in ameliyat sonrası 11 gün içinde sağlığına kavuştuğu belirtildi. Op. Dr. Abdullah İlbey Yetim, bu ameliyatla ilgili de, "Hastamızın kalın bağırsağında delinme ve kitle mevcuttu. Acil müdahaleyle bağırsaktaki sorunlu bölümü çıkardık. Sonrasında yapılan incelemede hastamızda kanser tespit edildi ve gerekli tedavi önerileri sunulduö diye konuştu.

Hasta yakını İbrahim Admiş ise, "Babam rahatsızlanınca acile başvurduk. İlbey hocamız mesai saatleri dışında olmasına rağmen bizimle ilgilendi ve hemen ameliyata aldı. Kendisine ve tüm ekibe teşekkür ederimö şeklinde konuştu.

Op. Dr. Yetim, hastaların ileri tedavi için başka illere gitmek zorunda kalmadan Silopi'de bu tür ameliyatların yapılabilmesinin büyük avantaj olduğunu belirtti.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),