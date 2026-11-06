Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'nde hasta bakım süreçleri birimlerle masaya yatırıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve birimler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülay Danacı, müdür yardımcıları Kadriye Bıçakçı ve Semral Dinçel'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, yoğun bakım ve yataklı servis birim sorumlularıyla bir araya gelindi. Toplantıda hasta bakım süreçleri, sağlık hizmetlerinin etkinliği, personelin çalışma düzeni ve birimlerde karşılaşılan sorunlar değerlendirildi. Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alındı. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, hasta ve çalışan memnuniyetinin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirme toplantılarının önem taşıdığı belirtildi.