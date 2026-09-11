Sinop\'ta bakım altındaki 5 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Sinop'ta bakım ve koruma altında bulunan 5 çocuk için düzenlenen sünnet töreninde renkli görüntüler yaşandı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sinop Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bakım ve koruma altında bulunan 5 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende çocuklar, oyunlar oynayıp dans ederek gönüllerince eğlendi. Çocukların mutluluğunun paylaşıldığı programda renkli görüntüler yaşandı.

Etkinliğe Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu katıldı.