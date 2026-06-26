Sinop\'ta Acil Servis Verimliliği İçin HBYS Eğitimi

Sinop Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi'nde, acil servis işleyişinin daha etkin yürütülmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin verimli kullanılması amacıyla sağlık personeline eğitim verildi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi HBYS Destek Personeli Enes Cangül tarafından gerçekleştirilen eğitimde, acil servis veri giriş personeli ile tıbbi sekreterlere yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim kapsamında, "Acil Servis Hasta Sirkülasyonunun Sağlanmasına Yönelik Alınacak Tedbirler" doğrultusunda, acil serviste takip edilen hastaların tetkik ve tedavi süreçlerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'ne (HBYS) doğru, eksiksiz ve zamanında kaydedilmesi konusunda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Program çerçevesinde ayrıca birim sorumlularına Yeni Personel Puantaj Sistemi hakkında uygulamalı eğitim verildi. Sistemin etkin ve doğru kullanımına ilişkin detaylar paylaşılırken, hastanede hizmet veren birimler de yerinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerde kullanıcı talepleri değerlendirilirken, karşılaşılan teknik ve operasyonel sorunlara sahada anlık müdahalelerde bulunuldu. İş süreçlerinin daha etkin, verimli ve kesintisiz yürütülmesine katkı sağlayacak iyileştirmeler planlanarak gerekli teknik destek sağlandı. - SİNOP