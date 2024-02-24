Şırnak'ta hipertansiyon sorunu bulunan 1 yaşındaki bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta hipertansiyon sorunu bulunan 1 yaşındaki bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

Şırnak\'ta hipertansiyon sorunu bulunan 1 yaşındaki bebek ambulans helikopterle Van\'a sevk edildi

Şırnak'ta rahatsızlanan 1 yaşındaki Ahmet K'ye hipertansiyon tanısı konuldu. Bebek, çocuk nöroloji, çocuk yoğun bakım ihtiyacı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

24.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
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Şırnak'ta hipertansiyon sorunu bulunan 1 yaşındaki bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Şırnak'ta rahatsızlanan ve ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 yaşındaki Ahmet K'ye hipertansiyon tanısı konuldu.

Bebek, çocuk nöroloji, çocuk yoğun bakım ihtiyacı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta hipertansiyon sorunu bulunan 1 yaşındaki bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta hipertansiyon sorunu bulunan 1 yaşındaki bebek ambulans helikopterle Van'a sevk edildi - Son Dakika
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