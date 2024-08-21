Şırnak'ta nefes darlığı çeken diyalize bağlı hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta nefes darlığı çeken diyalize bağlı hasta sağlığına kavuştu

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Şırnak Devlet Hastanesine nefes darlığı şikayetiyle başvuran diyaliz hastası 44 yaşındaki Saadet Pünek, kalınlaşan kalp duvarının alkol ile yakma işleminden sonra sağlığında düzelmeler başladı.

21.08.2024 18:52
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Şırnak'ta nefes darlığı çeken diyalize bağlı hasta sağlığına kavuştu

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesine nefes darlığı şikayetiyle başvuran diyaliz hastası 44 yaşındaki Saadet Pünek, kalınlaşan kalp duvarının alkol ile yakma işleminden sonra sağlığında düzelmeler başladı.

Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe ve Op. Dr. Çiğdem Bahar Çakmak, üst basamak hastaneler ve üniversite araştırma hastanelerinde yapılabilen ameliyatı Şırnak Devlet Hastanesinde yaparak, 12 yıldır diyaliz hastası olan ve nefes darlığı çeken 44 yaşındaki kadın hastayı sağlığına kavuşturdu.

Ameliyat ve yoğun bakım tedavilerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe, hastanın aynı zamanda böbrek yetersizliği nedeni ile takipte olup diyaliz almakta olduğunu söyledi.

Polikliniğe nefes darlığı başvurusu sonrası yaptıkları incelemede kalp duvarında kalınlaşma tespit ettiklerini belirten Dr. Gökçe, "Kalp duvarındaki kalınlaşma sonrası ilaç tedavisi başladık. Ancak etkili bir sonuç alamayınca hastamıza kalınlaşan kalp duvarını inceltmek için alkol ile yakma işlemi yaptık. Hastamızın özellikle damarlarında zorlu bir işlemi vardı. Daha önce üst merkezlerde, üniversite hastanelerinde yapılan bir işlemi burada zorlu da olsa başarılı bir şekilde işlemimizi gerçekleştirdik. Hastamıza öncelikle anjiyoya alarak normal anjiyografik yöntemler ile kalp damarına ulaştıktan sonra, kalınlaşma yapan damara ulaştıktan sonra, o damara saf alkol vererek inceltip daha sonra nefes darlıklarını özellikle iki haftadan sonrada hastamızın belirgin düzelmesini bekliyoruz. Takibinde de hastamıza iki gün yoğun bakım takibi ve bir günde serviste takibinden sonra da yarın rahat bir şekilde ve şikayetsiz bir şekilde hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Saadet Pünek ise, nefesinin kapandığını dile getirerek, "Şırnak Devlet Hastanesi doktorlarına başvurdum. Allah'a şükürler olsun onlarda beni iyileştirdi. Nefes darlığım düzeldi ve şimdi iyi durumdayım. Doktorum sayesinde şimdi iyiyim, kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şırnak\'ta nefes darlığı çeken diyalize bağlı hasta sağlığına kavuştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta nefes darlığı çeken diyalize bağlı hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika

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