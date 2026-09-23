Sivas'ta diyetisyen Şölen, şekeri kesmek yerine tüketimi kontrol etmeyi önerdi - Son Dakika
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Sivas'ta diyetisyen Şölen, şekeri kesmek yerine tüketimi kontrol etmeyi önerdi

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Sivas\'ta diyetisyen Şölen, şekeri kesmek yerine tüketimi kontrol etmeyi önerdi
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Sivas Numune Hastanesi Diyetisyeni Fatma Tuğba Şölen, şekerin birçok besinde bulunabildiğini belirterek porsiyon kontrolü önerdi. Şölen, fazla şekerin obezite ve diyabete katkıda bulunabileceğini, şekerli içecek yerine su ve ayranı önerdi.

Sivas Numune Hastanesi Diyetisyeni Fatma Tuğba Şölen, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Şölen, günlük şeker tüketiminin kontrol altında tutulmasının sağlıklı beslenme açısından önemine dikkat çekti.

Şekerin günlük yaşamda düşünüldüğünden çok daha fazla besinin içerisinde yer alabildiğini belirten Şölen; bal, pekmez ve reçel gibi besinlerin yanı sıra çikolata, gofret ve benzeri paketli ürünler ile kola, meyve suyu ve gazlı içeceklerde de doğal olarak veya ilave edilmiş şekilde şeker bulunabildiğini ifade etti. Yüksek enerji içeren şekerin fazla tüketilmesinin sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten Şölen, "Şekerin gereğinden fazla tüketilmesi kilo artışı ve obeziteye yol açabilmekte; insülin direnci, diyabet ve diş çürükleri gibi sağlık sorunlarının gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunabilmektedir. Özellikle yüksek miktarda ilave şeker içeren yiyecek ve içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması ve porsiyon kontrolünün sağlanması önemlidir." dedi.

Günlük beslenmede yapılabilecek küçük değişikliklerin şeker tüketiminin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini vurgulayan Şölen, şekerli içecekler yerine su ve ayran; şerbetli tatlılar yerine ise sütlü tatlılar veya meyve gibi daha düşük şeker içeriğine sahip seçeneklerin tercih edilebileceğini söyledi. Şölen, paketli ürünlerin etiketlerinin okunmasının da bilinçli beslenme alışkanlığı kazanılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Şekerin tamamen beslenmeden çıkarılmasından ziyade tüketim miktarının kontrol altında tutulması gerektiğinin altını çizen Şölen, "Sağlıklı beslenme, tek bir besini hayatımızdan tamamen çıkarmak değil; dengeli, yeterli ve bilinçli tercihler yapabilmektir. Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası vesilesiyle günlük şeker tüketimimizi gözden geçirerek daha az şeker tüketmeyi hedefleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Numune HastanesiDiyetisyenSağlıkŞölenSivasYaşamSon Dakika

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