9 günde 4 ölüm! 22 pozitif vakanın tespit edildiği kent diken üstünde - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

9 günde 4 ölüm! 22 pozitif vakanın tespit edildiği kent diken üstünde

Geniş Video İzle

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan çiftçi Temür Ağca, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ağca'nın vücuduna bir hafta önce kene yapışmış ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılmıştı. Ancak Ağca, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve kurtarılamadı. Bu yıl Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

14.06.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Haziran'da, 25 yaşındaki Gülbidin Ekberi'nin kene nedeniyle yaşamını yitirdiği Sivas'ta, 9 Haziran'da aynı yaştaki Emre Naçar, 10 Haziran'da ise 2 çocuk annesi, 36 yaşındaki Şehri Tanrıveren yaşamını yitirmişti. 74 yaşındaki Temür Ağca'nın ölümüyle can kaybı 4'e yükseldi. Sivas Valiliği, kent genelinde 22 vaka olduğu açıklamıştı.

VÜCUDUNA KENE YAPIŞINCA HEMEN HASTANEYE GİTTİ

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası çiftçi Temür Ağca'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden Ağca'nın üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

KENE ÇIKARILDIKTAN 2 GÜN SONRA CAN VERDİ

2 gün önce rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ağca, yaşamını yitirdi. Temür Ağca'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilerek Doğanşar'a götürüldü. Ağca'nın yaşamını yitirmesiyle Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

"22 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLDİ"

Sivas Valiliği geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklama yaparak Sivas ve çevre illerde mevsim ve çevre değişkenleri etkisiyle dönemsel görülen kene nedenli KKKA vaka sayısında artış görüldüğünü ifade etti.

9 günde 4 ölüm! 22 pozitif vakanın tespit edildiği kent diken üstünde
Kaynak: DHA

Doğanşar, Kırım, Sivas, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 9 günde 4 ölüm! 22 pozitif vakanın tespit edildiği kent diken üstünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hüseyin yıldırım: dogansarin kendini bilmezleri tarım müdürlüğünün doğaya saldığı keklikleri vurdukça böyle acı olayları daha çok yaşarız.keneden kurtulmak için hayvancılığın artması lazım. 5 0 Yanıtla
  • Özgür Özer: Hani kene hastanede çıkarılınca birşey olmuyordu ? 1 0 Yanıtla

13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:47:45. #1.12#
SON DAKİKA: 9 günde 4 ölüm! 22 pozitif vakanın tespit edildiği kent diken üstünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement