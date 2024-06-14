9 günde 4 ölüm! 22 pozitif vakanın tespit edildiği kent diken üstünde

Sağlık

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6 Haziran'da, 25 yaşındaki Gülbidin Ekberi'nin kene nedeniyle yaşamını yitirdiği Sivas'ta, 9 Haziran'da aynı yaştaki Emre Naçar, 10 Haziran'da ise 2 çocuk annesi, 36 yaşındaki Şehri Tanrıveren yaşamını yitirmişti. 74 yaşındaki Temür Ağca'nın ölümüyle can kaybı 4'e yükseldi. Sivas Valiliği, kent genelinde 22 vaka olduğu açıklamıştı.

VÜCUDUNA KENE YAPIŞINCA HEMEN HASTANEYE GİTTİ

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası çiftçi Temür Ağca'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden Ağca'nın üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

KENE ÇIKARILDIKTAN 2 GÜN SONRA CAN VERDİ

2 gün önce rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ağca, yaşamını yitirdi. Temür Ağca'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilerek Doğanşar'a götürüldü. Ağca'nın yaşamını yitirmesiyle Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

"22 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLDİ"

Sivas Valiliği geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklama yaparak Sivas ve çevre illerde mevsim ve çevre değişkenleri etkisiyle dönemsel görülen kene nedenli KKKA vaka sayısında artış görüldüğünü ifade etti.