Sivas'ta Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Sağlık

Sivas'ta Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi

Sivas\'ta Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi

ŞİFA Projesi ile Sivas, mobil kanser tarama aracı sayesinde kırsala sağlık hizmeti götürecek.

25.11.2024 17:21
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Sivas Valiliği himayesinde 2024'ün başında hayata geçirilen ŞİFA Projesi kapsamında mobil kanser tarama aracı hizmete alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen aracın tanıtım törenine, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile il protokolü katıldı.

Törende konuşan Vali Şimşek, sağlık alanında Sivas'a önemli katkı sağlayacak mobil kanser tarama aracını hizmete aldıklarını belirtti.

Kanserle daha etkili bir mücadele yürütüleceğini aktaran Şimşek "Valiliğimiz himayesinde 2024 yılının başında hayata geçirdiğimiz ŞİFA Projesi ile sağlık alanında merkezdeki gücümüzü kırsala taşımayı ve özellikle koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedeflemiştik." ifadesini kullandı.

Kanser ve ağız diş taramaları başta olmak üzere bağımlılık ve obezite gibi birçok alanda yapılan bilgilendirmelerle kırsalda yaşayan 10 binlerce vatandaşa ulaştıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Projenin en önemli bileşenlerinden biri olan kanser taramaları konusunda köylerimizden vatandaşlarımızı Kanser Tarama Merkezlerimize taşıyarak hizmet vermeyi sürdürüyorduk. Bugün Şifa Projesi kapsamında hizmete aldığımız mobil kanser tarama aracımızla artık ilçelerimize, köylerimize kadar bu hizmeti götürebilecek ve kanserle daha etkili bir mücadele yürütebileceğiz. Son teknoloji mamografi cihazının entegre edildiği mobil kanser tarama aracımız şehrimize hayırlı olsun. Bu aracın ilimize kazandırılması noktasında başta Sağlık Bakanlığımıza, İl Özel İdaremize, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize sonsuz teşekkür ediyorum."

Vali Şimşek, hayata geçirdikleri projelerde desteklerini esirgemeyen AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekillerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sivas'ta Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika

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