Sivas\'tan İsveç\'e Dijital Gebe Eğitimi

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gebe Sağlığı Eğitimlerinde Dijital Dönüşüm ve Uzaktan Eğitim Yöntemleri" projesi kapsamında 10 sağlık personeli, İsveç'te dijital gebe eğitimi uygulamalarını yerinde inceleyerek uluslararası deneyim kazandı.

Anne ve bebek sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen proje kapsamında, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 sağlık personeli, 6-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Karolinska Üniversite Hastanesi'nde eğitim ve incelemelerde bulundu. Program kapsamında sağlık personeli, gebe sağlığı eğitimlerinin dijital ortama taşınması, uzaktan eğitim yöntemlerinin sağlık hizmetlerinde etkin kullanımı ve dijital sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik uluslararası uygulama örneklerini yerinde inceleyerek bilgi ve deneyim kazandı. Erasmus+ Programı desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında edinilen bilgi ve yenilikçi uygulamaların, Sivas'taki gebe bilgilendirme sınıfları ile anne sağlığı hizmetlerine entegre edilmesi hedefleniyor. Böylece anne adaylarına sunulan eğitimlerin niteliğinin artırılması, dijital altyapının güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.