Soğuk Hava Hastalık Sebebi Değil - Son Dakika
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Sağlık

Soğuk Hava Hastalık Sebebi Değil

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Uzm. Dr. Yaşar, ılık su ve ayranın hastalıklara karşı koruyucu olduğunu açıkladı.

25.02.2025 13:46
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Ilık su ve ayran hastalığın önüne geçiyor

Uzm. Dr. Yaşar: "Soğuk hava doğrudan bir hastalık sebebi değildir"

DÜZCE - Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları bölümünde uzman doktor olarak görev yapan Burak Yaşar, soğuk havaların doğrudan bir hastalık sebebi olmadığını belirtti.

Kar yağışı ile birlikte birçok şehirde okullar tatil edilirken, çocuklarda karla buluşmak için sokaklara çıkınca ailelerde hastalık korkusu başladı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Doktoru Burak Yaşar, soğuk havaların doğrudan bir hastalık sebebi olamayacağını belirterek, ailelere yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verdi.

Dr. Yaşar, "Öncelikle bulunduğumuz bölge olan Bolu, Düzce ve Zonguldak bölgesi kar yağışı açısından çok fazla karlı gün barındırabiliyor. Çocuklar da tabii ki haliyle okullar tatil olduğu zaman evlerde tutmak ailelerde güç oluyor. Soğuk hava doğrudan bir hastalık sebebi değildir. Dikkat edilmediği durumlarda çocukların rahatsız olabileceği durumlar oluşabiliyor. Öncelikle soğuk hava immün sistemi baskıladığı zaman çocuklarda enfeksiyon yatkınlığı olan, sık rahatsızlanan, erken doğum öyküsü olan veya evde birden fazla çocuğun olduğu durumlarda soğuk hava hastalığı tetikleyebilir. Çocuklar dışarda kaldıkları süreçte hasta olabilir. Dikkat edilmediği durumlarda rahatsızlıklar olabiliyor. Buna karşı aileler önlemler alabilir. Doğru ve sıkı giyinilmesi gerekiyor çocukların. Karla temastan sonra çocukların saçları veya ellerinin aşırı ıslak veya donuk kalmaması gerekiyor. Hastalığa karşı kendileri evde yapacakları en önemli şey sıvı alımını düzenlemek gerekiyor. Mümkün olduğunca bol su ve mineralli içerecekler dediğimiz ayran içirilmelidir. Çocuklara ılık ve sık tüketilmesi hastalık açısından çocuklara biraz daha teşvik edici bir şey olur ve hastalığın önüne geçer. Bunun dışında bu mevsim meyveleri olan mandalina ve portakal gibi C vitamini zengin besinler alınması, doğru uyku düzeni çocukları hastalık açısından korunmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Soğuk Hava Hastalık Sebebi Değil - Son Dakika

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