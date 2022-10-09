Solunum sorunları yaşayan kanser hastası sedasyon yoluyla ameliyat edildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde, solunum sorunları yaşayan bir akciğer kanseri hastası genel anestezi verilmeden sedasyon yoluyla ameliyat edildi.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yaşayan Eftal Özcanlar'ın (67) sol akciğerinde kanserli kitle tespit edildi.

Tedaviye başlayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Karaçam ve ekibi, solunum sorunları yaşayan hastaya genel anestezi vermeden müdahale etti. Sedasyon yöntemi kullanılan operasyonda hastanın akciğerindeki kitle, kapalı yöntem ile alındı.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonun Ege Bölgesi'nde ilk kez yapıldığı belirtildi.

Özcanlar, 2 gün tedbir amaçlı gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Volkan Karaçam, daha önce genel anestezi yapmadan çok ameliyat gerçekleştirdiklerini ancak kanser cerrahisinin oldukça zorlu bir alan olduğunu ifade etti.

Karaçam, hastanın solunum ile ilgili sorunları nedeniyle genel anesteziye sokulmadığını aktararak, "Sedasyon ile kanser cerrahisi yaptık. Hastamız şu an gayet iyi durumda." ifadesini kullandı.

Hasta Özcanlar ise kendisini çok iyi hissettiğini kaydederek, hastane ve doktorlara teşekkür etti.