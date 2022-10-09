Solunum sorunları yaşayan kanser hastası sedasyon yoluyla ameliyat edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Solunum sorunları yaşayan kanser hastası sedasyon yoluyla ameliyat edildi

09.10.2022 15:14
Solunum sorunları yaşayan kanser hastası sedasyon yoluyla ameliyat edildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde, solunum sorunları yaşayan bir akciğer kanseri hastası genel anestezi verilmeden sedasyon yoluyla ameliyat edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde, solunum sorunları yaşayan bir akciğer kanseri hastası genel anestezi verilmeden sedasyon yoluyla ameliyat edildi.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yaşayan Eftal Özcanlar'ın (67) sol akciğerinde kanserli kitle tespit edildi.

Tedaviye başlayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Karaçam ve ekibi, solunum sorunları yaşayan hastaya genel anestezi vermeden müdahale etti. Sedasyon yöntemi kullanılan operasyonda hastanın akciğerindeki kitle, kapalı yöntem ile alındı.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonun Ege Bölgesi'nde ilk kez yapıldığı belirtildi.

Özcanlar, 2 gün tedbir amaçlı gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Volkan Karaçam, daha önce genel anestezi yapmadan çok ameliyat gerçekleştirdiklerini ancak kanser cerrahisinin oldukça zorlu bir alan olduğunu ifade etti.

Karaçam, hastanın solunum ile ilgili sorunları nedeniyle genel anesteziye sokulmadığını aktararak, "Sedasyon ile kanser cerrahisi yaptık. Hastamız şu an gayet iyi durumda." ifadesini kullandı.

Hasta Özcanlar ise kendisini çok iyi hissettiğini kaydederek, hastane ve doktorlara teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Mersin yerel haberleri | Tarsus'ta Tarımda Verimi Artırmaya Yönelik Çalışmalar Sürüyor Mersin yerel haberleri | Tarsus'ta Tarımda Verimi Artırmaya Yönelik Çalışmalar Sürüyor Bilim İnsanları, Satürn'ün Uydusu Enceladus'ta Yaşam İzi Olabileceğine Dair Yeni Kanıtlar Buldu Bilim İnsanları, Satürn'ün Uydusu Enceladus'ta Yaşam İzi Olabileceğine Dair Yeni Kanıtlar Buldu Uzmanlar Çin'in İnsan-doğa Uyumunu Sağlama Çabalarından Övgüyle Bahsediyor Uzmanlar Çin'in İnsan-doğa Uyumunu Sağlama Çabalarından Övgüyle Bahsediyor
Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma, Karaçam, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Solunum sorunları yaşayan kanser hastası sedasyon yoluyla ameliyat edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Solunum sorunları yaşayan kanser hastası sedasyon yoluyla ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement