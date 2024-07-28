Solunum ve cilt hastalığı olanlar dikkat: El kurutma cihazından uzak durun - Son Dakika
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Sağlık

Solunum ve cilt hastalığı olanlar dikkat: El kurutma cihazından uzak durun

Alışveriş merkezleri, restoranlar, petrol istasyonları gibi toplu alanlarda kullanılan el kurutma cihazları solunum enfeksiyonlarına ve cilt hastalıklarına neden olabilir. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, özellikle bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin bu cihazlardan uzak durması gerektiğini belirtiyor. Jet tipi el kurutma cihazları, yüksek basınçla sıcak havayı yayarak bakterilerin çoğalmasına ve etrafa yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle alternatif sistemlerin kullanılması öneriliyor. Ayrıca immünsupresif ilaç kullanan kişilerin de bu cihazlardan uzak durması gerekmektedir.

28.07.2024 23:15
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Solunum ve cilt hastalığı olanlar dikkat: El kurutma cihazından uzak durun

Toplu alanlarda kullanılan el kurutma cihazları 'solunum enfeksiyonuna' neden olabilir

El kurutma cihazlarına dikkat: Cilt hastalıklarına sebebiyet verebilir

İSTANBUL - Alışveriş merkezleri, restoranlar, petrol istasyonları ve kalabalık birtakım merkezlerin lavabolarında yer alan el kurutma cihazları sağlık açısından zararlı olabilir. Bu cihazların solunum sistemi hastalıkları ve birtakım cilt hastalıklarına neden olabileceğinin altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, "Özellikle bu tür rahatsızlığı olanlar ekstra dikkatli olmalı ve uzak durmalıdır" uyarısında bulundu.

Bazı kalabalık merkezlerde sıkça görülen ve kullanımı yaygın jet tipi el kurutma cihazları sağlığa zararlı olabilir. Konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Beylikdüzü Medicana Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, "Bu makinaların iki temel özelliği var. Birincisi ısı üretmeleri ve büyük bir basınçla sıcak havayı kullanıcıların ellerine ve çevreye doğru yaymasıdır. Bu işlem de iki temel risk oluşturur. Bu yüksek ısı, termo rezistans dediğimiz yüksek sıcaklığa dirençli bakterilerin çoğalması için adeta bir rezervuar görevi oluşturabilir" dedi.

"Havlu tipi kurutma sistemi gibi alternatif sistemler kullanılabilir"

Bakterilerden korunalım, hijyen oluşturalım derken bu cihazların esasında halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğine değinen Prof. Dr. Turhan, "Öte yandan yüksek basınçla jet tipi bir fizik etkiyle bakterilerin etrafa yayılması için de ayrı bir risk oluşturabilir. Böylece el kurutma makinalarınin en düşük güce sahip modelleri bile toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Cihaz açıldığı zaman özellikle içindeki zararlı parçacıkları direkt olarak elinize aktarmaktadır. Bu cihazlara attıkları parçacıklar için HEPA filtresi koymak da tam olarak yeterli olmuyor. HEPA filtresi parçacıkların yüzde 75'ini engelliyor ancak geriye yine tehlikeli yüzde 25 kalıyor. Gördüğümüz kadarıyla özellikle büyük alışveriş merkezi gibi yerlerde bu cihazların temizliği de çoğu kez iyi yapılamıyor". Dolayısıyla bu tür cihazların toplu alanlarda kullanılması sağlık açısından zararlı görünüyor. Bunun yerine havlu tipi kurutma sistemi gibi alternatif sistemler kullanılabilir" şeklinde konuştu.

" İmmünsupresif ilaç kullananlar da dikkatli olmalı"

Prof. Dr. Turhan sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Toplu mekanlara herkes gidiyor. Çocuğu, yaşlısı, genci İmmünsupresif ilaç kullanan bireyler de buna dahil. Hasta bireyler olabilir. Bu cihazlar, solunum sistemi enfeksiyonları başta olmak üzere birtakım cilt hastalıklarına benzeri rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir. Solunum problemi ya da cilt hastalığı olan ve İmmünsupresif ilaç kullananlar da bu cihazlardan ekstra uzak durmalı ve dikkat etmelidir.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Solunum ve cilt hastalığı olanlar dikkat: El kurutma cihazından uzak durun - Son Dakika

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