Son dakika: Eskişehir Şehir Hastanesindeki ozon tedavisi ilgi görüyor - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nde uygulanan ozon tedavisi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fulya Bakılan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ozon tedavisini hastaların mevcut tedavilerine destekleyici olarak uyguladıklarını söyledi.

Ozon tedavisinin faydalarına değinen Bakılan, şöyle konuştu:

"Ozon tedavisi bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Yara iyileşmesini hızlandırıyor. Kan şekerini dengeliyor. Romatizmal hastalıklarda ve alerjik durumlarda da sıkça uygulanıyor. Kovid-19 geçiren hastalarda da çoğunlukla uzun dönemde halsizlik, yorgunluk, kas-iskelet sisteminde ağrılar gibi şikayetler kalabiliyor. Ozon uyguladığımız bu grup hastalarımızda da çok olumlu geri bildirimler aldık. Halkımızın bu tedaviye yoğun talebi var. Bu dönemde Kovid-19 tedbirlerine uyup, taleplere yanıt veriyoruz. Ünitemizde 2 ozon cihazımız var. Çeşitli ozon uygulamaya yöntemlerini kullanıyoruz."

Bakılan, sağlıklı kişilerin bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak için ozon tedavisini tercih edebileceğini kaydetti.

Kronik akciğer hastası olan Yavuz Yıldız ise hastalığından dolayı ozon tedavisi aldığını belirterek, 8 kürü olmasına rağmen akciğer kapasitesinin arttığını hissettiğini bildirdi.