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Son dakika haber... Gebelik sürecinde Kovid'e yakalanan Nuray öğretmen ve bebeği ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haber... Gebelik sürecinde Kovid'e yakalanan Nuray öğretmen ve bebeği ölümden döndü

04.01.2022 10:39

Son dakika haber... Gebelik sürecinde Kovid'e yakalanan Nuray öğretmen ve bebeği ölümden döndü Korona virüse yakalanan öğretmen, herkese aşı çağrısında bulundu Nuray Çolak: "Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. Bebeğime kavuştum diye çok mutluyum" -" Gebeler benim gibi düşünmesinler, korkulacak hiçbir şey yok.

Gebelik sürecinde Kovid'e yakalanan Nuray öğretmen ve bebeği ölümden döndü

Korona virüse yakalanan öğretmen, herkese aşı çağrısında bulundu

Nuray Çolak: "Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. Bebeğime kavuştum diye çok mutluyum"

-" Gebeler benim gibi düşünmesinler, korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar"

Doç. Dr. Hakan Akelma:

-" Hastamız 25 günlük bir dönemde Kovid yoğun bakımda entübe olarak izolasyon süresini geçirdi"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, gebelik süreci öncesi ve sonrası aşı olmadığı için gebeliğin 31'inci haftasında korona virüse yakalanan Nuray Çolak, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaklaşık 25 gün boyunca yoğum bakım ünitesinde tedavi gördü. Doktorların yoğun cabası sonrası hayata yeniden gözlerini açan Çolak, şimdi bebeğinin yanına eve gitmek için gün sayıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Nuray Çolak (31), gebe kalınca izne ayrıldı. İzni sırasında evde kendini izole eden anne Çolak, aşı olması yönündeki tavsiyelere uymayarak aşı olmayınca gebeliğin 31'inci haftasında korona virüse yakalandı.

Korona virüs 'ün delta varyantına yakalanan anne Çolak, hastanede tedavi süreci sırasında bebeği sezaryen ile alınırken, kendisi ise 25 gün boyunca Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların çabaları sonrası 25 günün sonunda entübe olduğu yoğun bakım ünitesinden normal kliniğe alınan Çolak, doktorlara çabaları sonucu teşekkür etti.

"Aşı olsunlar, çünkü gebeler çok ağır atlatıyor"

Gebelik sürecinin bitmesini beklerken 31'inci haftada korona virüse yakalandığını belirten Nuray Çolak, "Hastalık sürecinin pek fazla hatırlamıyorum. Başta soğuk algınlığı sandım. Ağzım kuruyordu. Nefes alamıyordum. Daha sonra beni hastaneye getirdiler. Ondan sonra tedavi süreci başladı. Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. O süreci hatırlamıyorum. Bebeğime kavuştum diye çok mutluyum. Bebeğime kavuştuğum an çok güzeldi. Kalp ritmimi dinlesin, beni tanısın diye başını kalbime koydum. Çok güzeldi. Bebeğime Asel Liya ismini verdik. İlk bebeğim. Aşı kararını doktorlar bana bırakmıştı. Ben de o zaman annelik içgüdüsüyle hareket ettim ve aşı olmadım. Gebeler benim gibi düşünmesinler. Korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar. Çünkü gebeler çok ağır atlatıyor. Aşıyla bunun önüne geçebiliriz. Hepsini aşı olmaya davet ediyorum. " dedi.

"Bebeğini sezaryenle almak zorunda kaldık"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, Çolak'ın bebeğini sezaryenle almak zorunda kaldıklarını aktararak, "Hastamız solunum yetmezliğinden dolayı Kadın Doğum Hastane'mize başvurdu. Hastanın bebeği solunum sıkıntısından dolayı sezaryenle alındı. Hastamız o gece entübe oldu. Daha sonraki dönemde hastamız 25 günlük bir dönemde Kovid yoğun bakımda izolasyon süresini geçirdi entübe olarak. İzolasyon süresinden sonra onu genel yoğun bakıma aldık. Orada da en az bir 8-9 gün takip ettik. Hastanın solunumsal olarak parametreleri iyiye gittikten sonra hastayı 35'inci gününde ekstübe ettik. Onu rehabilite edip, evdeki oksijen sisteminin hazırlanmasıyla taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bebeği sağ salim almamız ve anneyi de gece erken entübe etmemiz olumlu sonuçlandı. Evinde artık bebeğiyle artık baş başa zaman geçirebilecek" diye konuştu.

"Gebeler aşı olsun, şuan omicrona oranla delta çok"

Kovid şu an, Omicran varyantı olmasına rağmen hala toplumda delta varyantı çok fazla olduğunun altını çizen Doç. Dr. Akelma, "Yani şu an Omicrona oranla delta çok. O yüzden gebeler için risk hiçbir zaman değişmiyor. Gebelerin mutlaka ve mutlaka aşılanması lazım. Bebeğe hiçbir zararı olmadığını düşünüyoruz. Geçen 2 yıllık süreçte de henüz gebelikle ilgili aşılanan kişilerde olumsuz bir durum almadık. Delta varyantı gebelerde ağır seyrediyor. Bu yüzden gebelerin hiçbir şekilde aşılarını ihmal etmemesi lazım. Nuray bize yeni yılın bir hediyesiydi" şeklinde konuştu.

Nuray Çolak'ın Babası Abdulkadir Tekir ise, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu, bununla ilgili olarak emeği geçen doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Son dakika haber... Gebelik sürecinde Kovid'e yakalanan Nuray öğretmen ve bebeği ölümden döndü
Son dakika haber... Gebelik sürecinde Kovid'e yakalanan Nuray öğretmen ve bebeği ölümden döndü
Son dakika haber... Gebelik sürecinde Kovid'e yakalanan Nuray öğretmen ve bebeği ölümden döndü

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Koronavirüs, Diyarbakır, Gebelik, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Gebelik sürecinde Kovid'e yakalanan Nuray öğretmen ve bebeği ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gebelik sürecinde Kovid'e yakalanan Nuray öğretmen ve bebeği ölümden döndü - Son Dakika
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