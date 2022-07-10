Son dakika haber: Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu randevuları açıldı

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevularını açtı. Vatandaşlar, BioNTech, Sinovac veya Turkovac aşılarından herhangi birini yaptırmak için randevu alabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 50 yaş üzeri ve risk grubundaki vatandaşların koronavirüs aşısı hatırlatma dozunu olmaları için yaptığı çağrının ardından Sağlık Bakanlığı, yeni aşı randevularını açtı. Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek. BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek. Sinovac ve Turkovac'da hatırlatma dozu aralığı 3 ay olarak belirlenmişti. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesine yaptığı açıklamada, hatırlatma dozu aşılarına ilişkin, "Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" demişti.