Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 126 oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 126 oldu

18.03.2022 21:23
Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 126 oldu

Edinilen son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 312 bin 117 testte 19 bin 126 vaka tespit edildi. 123 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 312 bin 117 testte 19 bin 126 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,04, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,26 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 750 bin 663, 2'nci dozda 52 milyon 924 bin 123 ve 3'üncü dozda 27 milyon 468 bin 829 olmak üzere toplam 146 milyon 421 bin 935 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 126 oldu - Son Dakika


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