Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 542 oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 542 oldu

18.04.2022 22:31
Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 542 oldu

Son dakika gelişmesine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 164 bin 493 testte 4 bin 542 vaka tespit edildi. 19 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 624 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 164 bin 493 testte 4 bin 542 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 624 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,41 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 806 bin 52, 2'nci dozda 53 milyon 16 bin 951 ve 3'üncü dozda 27 milyon 715 bin 961 olmak üzere 147 milyon 351 bin 467 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 542 oldu
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Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 86 oldu Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 86 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 542 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 542 oldu - Son Dakika
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