Son dakika haber! Trabzon'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören sadece 1 hasta kaldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Trabzon'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören sadece 1 hasta kaldı

10.05.2022 23:08
Son dakika haber! Trabzon'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören sadece 1 hasta kaldı

Son dakika sağlık haberi... Trabzon'daki hastanelerin yoğun bakım servislerinde bugün itibarıyla sadece bir Kovid-19 hastasının bulunduğu bildirildi.

Trabzon'daki hastanelerin yoğun bakım servislerinde bugün itibarıyla sadece bir Kovid-19 hastasının bulunduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla kentteki özel ve kamu hastanelerinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 hastasının kalmadığını, sadece bir hastanın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin Kovid yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.

Usta, "Bundan sonraki süreçte inşallah Kovid'den yoğun bakımlarımıza hasta yatırmayız." ifadesini kullandı.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürü, Trabzon, Kamu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Trabzon'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören sadece 1 hasta kaldı - Son Dakika


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