Üye Girişi
Son dakika haberi: Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor

14.12.2021 19:05

Son dakika habere göre Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor Zamana karşı yarışan acil sağlık ekiplerini asılsız vakalar yavaşlatıyor ATT Ayşe Kartal: "Ambulansa değil bir hayata yol veriyorlar" Gaziantep'te hayat kurtarmak canla başla çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşam...

Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor

Zamana karşı yarışan acil sağlık ekiplerini asılsız vakalar yavaşlatıyor

ATT Ayşe Kartal:

"Ambulansa değil bir hayata yol veriyorlar"

GAZİANTEP - Gaziantep'te hayat kurtarmak canla başla çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide saniyelerle yarışarak hasta ve yaralı vatandaşların yardımına koşuyor. Asılsız ve acil olmayan vakaların kendilerini yavaşlattığını söyleyen ekipler, vatandaşların trafikte ambulansa, dolasıyla da yaşama yol vermelerini istedi.

Gaziantep'te, korona virüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan 112 Acil Sağlık ekipleri, hayat kurtarmak için adeta saniyelerle yarışıyor. Kentin çeşitli bölgelerindeki 58 noktada göreve hazır bekleyen ekipler, 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıların ardından dakikalar içerisinde vakaya ulaşıyor. Her gün çok sayıda kişinin hayatına dokunan ekipler, acil vakaları en kısa sürede hastaneye yetiştirmek için adeta canla başla çalışıyor.

Zamanla yarış içinde çalışan kahraman sağlıkçılar, yaşadıkları en büyük zorluğun ise asılsız ihbarlar ile trafikte ambulansa yol verilmemesi olduğunu anlattı. Ambulansların asılsız ve acil olmayan vakalarla uğraştığı için geç kalabildiğini söyleyen ATT Ayşe Kartal, "Aslında bize değil bir hayata, ömre, evlada, eşe, anneye yol veriyorlar. İnsanlar öyle düşünsünler" dedi.

Kartal: "Mesleğimiz çok kutsal"

Mesleğinin küçüklükten beri hayali olduğunu aktaran Acil Tıp Teknisyeni Ayşe Kartal, hayatının 15 yılını ambulanslarda geçirdi. İşini çok severek yaptığını belirten Kartal, "Mesleğimiz aslında çok kutsal. Çünkü birilerinin yaşamına dokunuyorsunuz. Yani birinin eşini, evladını kurtarıyorsunuz. Birçok hayata dokunuyorsunuz. Ben de anneyim ve bir çocuğum var. Bir annenin havale geçiren çocuğunu alıp tekrar onu iyi ettiğimiz zaman annenin gözündeki sevinci görmek beni çok mutlu ediyor. Mesela bir asıya gitmiştim. Eşi erken müdahale ederek onu ipten almış ama hasta nöbetler geçiriyordu. Biz onun nöbetini durdurup oksijen vererek rahatlamasını sağladık. Bir hafta sonra o kişiyi ayakta gördüm ve çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"Bize değil bir hayata yol veriyorlar"

Karşılaştıkları en büyük zorluğun asılsız ihbarlar olduğunu ifade eden Kartal, "112'lik olmayan ihbara biz gittiğimizde bizim bölgemiz boş kalıyor. Hani diyorlar ya '112 geç kalıyor' işte bu geç kalmalar bu yüzden yaşanıyor. Mesela trafikte bizi daha çok ciddiye almalılar. Belki de biz yolda bize yol vermeyen o araçlarda bulunanlardan birinin yakınını taşıyoruz. Bunu kimse bilemez, bu herkesin başına gelebilir. O yüzden biz saniyelerle yarışıyoruz. Aslında bize değil bir hayata, ömre, evlada, eşe, anneye yol veriyorlar. İnsanlar öyle düşünsünler" dedi.

Akay: "Yol vermediğiniz ambulansta sizin yakınınız olabilir"

Ambulans şoförü Ahmet Akay ise hastaneye en kısa sürede gitmeleri gerektiğini vurguladı. Kendilerini en çok zorlayan şeyin trafik yoğunluğu olduğunu aktaran Akay, "Yollar dar, trafik de yoğun olunca işimiz daha çok zorlaşıyor. Elimizden geldiği kadar yolu açmaya çalışıyoruz. Bir insanın hayatını kurtarınca çok seviniyoruz. Bir hayata daha dokunduğumuzu düşünüyoruz. Bu durumu kelimelerle pek dile getiremiyorum. Bazen sürücülerin yol vermediği ambulansta onların da yakınları olabilir. Ambulansa bunu düşünerek yol vermeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Aydın: "Bu mesleği yaptığım için çok mutluyum"

Mesleklerindeki en önemli kuralın sakinlik olduğunu dile getiren Paramedik Ahmet Aydın da hem hastaya hem de hasta yakınlarına gerekli desteği vermeleri gerektiğini paylaştı. Sakin olmamaları durumunda o an hiç kimsenin sakin olmayacağını aktaran Aydın, "Gittiğimiz yerde de güler yüzle karşılaşmıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarının en zor zamanına denk geliyorsunuz. Kendimizi hasta yakınlarının yerine koyarak çalışıyoruz. İnsanların hayatına dokunmak çok güzel bir duygu. Bayramın birinci günü bir vakaya gitmiştik. Kasabın içinde bir kişi kalp krizi geçiriyordu. Hastayı müdahalenin ardından hastaneye götürdük. Daha sonra aynı hastayla kasapta yine denk geldik. Orada hasta bizi görünce 'Dükkanı bile götürseniz, canım size fedadır' dedi. Çok mutlu olduk. Böyle güzel bir mesleği yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Son dakika haberi: Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor
Son dakika haberi: Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor
Son dakika haberi: Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor
Son dakika haberi: Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor

Ayşe Kartal, Gaziantep, Aydın, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına patladı 19:05 Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına patladı
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor 18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar 15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü 14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor 14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor

Son Dakika Haberleri
19:09 Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi
19:04 Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına patladı
18:44 İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi
18:21 Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum
18:20 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor
18:12 Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi
17:49 Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi
17:28 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Altun'nun savunması: Barışı sağlamak için gittim
17:26 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak
Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi         
19:09
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı         
15:53
Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti         
14:56
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 19:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement