Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı - Son Dakika
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Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

21.03.2022 22:44

Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gönüllü olarak görev yapan down sendromlu Melek'in çalışma hayatının görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gönüllü olarak görev yapan down sendromlu Melek'in çalışma hayatının görüntüsünü paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gönüllü olarak görev yapan down sendromlu Melek'in çalışma hayatının görüntüsünü paylaştı. Koca, paylaşımında "Kahramanımız Melek 6 yaşında. Kendisi bir doktor. Kullanıp eskittiği "çocuk doktor" oyun çantası öyle az değilmiş. Gönüllü görev yeri ise Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz. Down Farkındalık Günü için bize bu sürprizi hazırlayanlara ve Melek'e teşekkür ediyoruz. Hayat dolusunuz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

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Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı - Son Dakika
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