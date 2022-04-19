Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 217 oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 217 oldu

19.04.2022 22:19
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 217 oldu

Edinilen son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 162 bin 855 testte 4 bin 217 vaka tespit edildi. 23 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 162 bin 855 testte 4 bin 217 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,42 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 807 bin 483, 2'nci dozda 53 milyon 19 bin 32 ve 3'üncü dozda 27 milyon 719 bin 785 olmak üzere 147 milyon 369 bin 656 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 217 oldu
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Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 542 oldu Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 542 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 217 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 217 oldu - Son Dakika
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